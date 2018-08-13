Şehit Sebahattin Bozo'nun Arkadaşlarından Vefa Örneği
Mardin’in Savur ilçesinde vatani görevini yaparken 1996 yılında şehit olan Sebahattin Bozo’nun silah arkadaşları, 22 yıl sonra Bayburt’a gelerek, şehit arkadaşlarının Seydiyakup Köyü’ndeki kabrini ziyaret ettiler.
Mardin'in Savur ilçesinde vatani görevini yaparken 1996 yılında şehit olan Sebahattin Bozo'nun silah arkadaşları, 22 yıl sonra Bayburt'a gelerek, şehit arkadaşlarının Seydiyakup Köyü'ndeki kabrini ziyaret ettiler.
Şehit Sebahattin Bozo'nun kardeşi Ayhan Bozo'nun da eşlik ettiği ziyarette Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi.
Şehit Bozo'nun silah arkadaşları Samsun'dan Mehmet Sekmen, Kayseri'den Ali Köse, Adana'dan Abdullah Haspolat, Kayseri'den Ümit Güven, Kocaeli'nden Aşır Bayram, Bolu'dan Fikret Dağ, Trabzon'dan Mehmet Aydın, Sakarya'dan Cevdet Yavuzyiğit, Bayburt'tan Savaş Tayfur daha sonra Bayburt merkezde arkadaşlarının adının verildiği Şehit Sebahattin Bozo Anadolu Lisesi'ni de ziyaret ettiler. - BAYBURT