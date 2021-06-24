Şehit polis memurunun ailesinden tepki: "Devletimize laf söylendi"
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Şehit polis memurunun ailesinden tepki: "Devletimize laf söylendi"

Şehit polis memurunun ailesinden tepki: 'Devletimize laf söylendi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik denetimi sırasında korona virüsten ölen polis memuru Mustafa Dönmez ve görev başındaki ekiplere hakaret eden alkollü öğretmene suç duyurusunda bulunuldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik denetimi sırasında korona virüsten ölen polis memuru Mustafa Dönmez ve görev başındaki ekiplere hakaret eden alkollü öğretmene suç duyurusunda bulunuldu. Mustafa Dönmez'in eşi ve ailesi tepkisini dile getirdi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken korona virüs hastalığına yakalanarak 18 Nisan 2021'de hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Dönmez'in ismine dün gece yaşanan asayiş olayında hakaret edildi. İlçe merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde trafik denetimine takılan 67 TT 198 plakalı otomobil sürücüsü 197 promil alkollü çıkması sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, araçta yolcu olarak bulunan Bahadır D. ise ekiplere zor anlar yaşattı. Öğretmen olduğunu belirten Bahadır D. polis memuru Mustafa Dönmez'in arkadaşı olduğunu söyleyerek ona ve görev başındaki ekiplere küfür etti. Olay üzerine görev başındaki polis memurları Bahadır D.'den şikayetçi oldu.

Olayı öğrenen polis memuru Mustafa Dönmez'in acılı ailesi ise bugün Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek Bahadır D.'den şikayetçi oldu. Oğulları Can ve Poyraz ile birlikte açıklamada bulunan acılı eş Melek Dönmez üzgün olduğunu ifade etti. Dönmez açıklamasında, "Çok üzüldüm anlatamam duygularımı. Sabaha kadar da telefonlarım susmadı. Çok üzüldüm, küçük oğluma izlettirmedim ama telefonu ister istemez aldı. Zaten olaya alışamadım. Zor bir süreçten geçiyorum. İnsanlık nasıl olmuş bilmiyorum. Bir de bu saate kadar ne özür için arandım, hiçbir şekilde aranmadım. Herkesin başına her şey gelebilir. Niye beddua ediyor onu anlayamadım. Eğitimci olduğunu öğrendim iki kat daha üzüldüm. Sen ölmüş bir insanın arkasından niye beddua eder anlamış değilim. Sonuna kadar şikayetçiyim, gereğinin yapılmasını istiyorum." dedi.

Melek Dönmez ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen ağabeyi Mustafa Türkoğlu, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Türkoğlu açıklamasında, "Dün akşam olaylar olmuş, devletimize hakaretten dolayı orada Mustafa Dönmez adı geçiyor ve 'Allah belanı versin' diye hitapta bulunuyor. Bu konuda kardeşim beni aradığı için suç duyurusunda bulunacağım abi, dedi. Dolayısıyla suç duyurusunda bulunmak için buradayız. Devletimize laf söylendi, devletimiz adına görev yapan şehit Mustafa Dönmez öldükten sonra arkasından beddua edilmesi bizi ve ailesini üzmüştür." dedi. - ZONGULDAK

Şehit polis memurunun ailesinden tepki: 'Devletimize laf söylendi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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