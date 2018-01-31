Şehit Polis Memuru İçin Mevlit

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan özel harekat polisi Ömer Güney için memleketi Sivas'ta mevlit okutuldu.



Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulu Cami'de okutulan mevlide, şehidin babası Sami Güney ile Vali Davut Gül, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, özel harekat polisleri ve vatandaşlar katıldı.



Mevlid-i Şerifin okunmasının ardından terörle mücadele kapsamında görev yapan güvenlik kuvvetleri ile şehitler için dua edildi.

Özel harekat polisi Ömer Güney, görevli gittiği Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi'nde 31 Ocak 2016'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarınca uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.