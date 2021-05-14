Şehit özel harekat polisinin naaşı, Denizli'ye getirildi
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Şehit özel harekat polisinin naaşı, Denizli'ye getirildi

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Ağrı'da PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın naaşı, memleketi Denizli'ye getirildi.

Ağrı'da PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın naaşı, memleketi Denizli'ye getirildi.

Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu dün şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın (33) naaşı Askeri uçakla Çardak Havaalanına getirildi.

Şehit Kabalay'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangası tarafından uçaktan alındıktan sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua yapıldı.

Silah arkadaşlarının omzunda Denizli Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına taşınan şehit Kabalay'ın naaşı, 11. Komando Tugay Komutanlığındaki hastanenin morguna götürüldü.

Şehit Kabalay öğle vaktinde Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'ndeki camide düzenlenecek cenaze töreninin ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

Havaalanında düzenlenen törene, şehidin babası İsmail Kabalay, kız kardeş Fatma Bölükbaşı ve yakınları ile Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, diğer protokol üyeleri, polis, askeri ve mülki erkan katıldı.

Tören sırasında şehitin silah arkadaşları birbirlerine sarılarak göz yaşı döktü.

Şehit özel harekat polisinin naaşı, Denizli'ye getirildi
Şehit özel harekat polisinin naaşı, Denizli'ye getirildi
Şehit özel harekat polisinin naaşı, Denizli'ye getirildi
Şehit özel harekat polisinin naaşı, Denizli'ye getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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