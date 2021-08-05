Şehit orman işçisinin kızı, Manavgat'taki yangın alanında gönüllere dokunuyor
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Şehit orman işçisinin kızı, Manavgat'taki yangın alanında gönüllere dokunuyor

Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da 18 yıl önce alevlere müdahale eden orman işçisi babası şehit olan Tansu Kaplan, yangının sürdüğü Manavgat'ta gece saatlerine kadar yanlarında bulunduğu orman işçisi ve vatandaşlara moral vermeye çalışıyor.

Antalya'da 18 yıl önce alevlere müdahale eden orman işçisi babası şehit olan Tansu Kaplan, yangının sürdüğü Manavgat'ta gece saatlerine kadar yanlarında bulunduğu orman işçisi ve vatandaşlara moral vermeye çalışıyor.

Turizmci 30 yaşındaki Tansu Kaplan'ın orman işçisi babası Mevlüt Kaplan, Gündoğmuş ilçesinde 18 yıl önce çıkan yangına müdahale ederken dumandan zehirlenerek şehit oldu.

Amcası ve kuzenleri de Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Kaplan, çıkan her orman yangınında babasının emaneti gibi gördüğü ağaçların yanmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Manavgat'ta orman yangınının başlamasının ardından Kaplan, Antalya kent merkezinden her gün otomobilinin bagajına doldurduğu soğuk su, bisküvi, kek ve hijyen malzemeleriyle yola çıkıyor. Kaplan, yardımları evleri yanan vatandaşlar ile görevlilere ulaştırıyor.

Kaplan, buradakilere moral vermeye de çalışıyor.

"Ormanlarımıza karşı çok duyarlı olmalıyız"

Tansu Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasını bir orman yangınında kaybettiği için yangınlara karşı duyarlılığının olduğunu söyledi.

Yangının yerleşim yerlerine sıçraması ve insanların zarar görmesinin bu konudaki hassasiyetini daha da artırdığını anlatan Kaplan, şöyle konuştu:

"5 gündür günde sadece 3 saat uyuyorum. Her gün iş çıkışı 1 saat uzaklıktaki Manavgat'a gelip köy köy geziyorum. İnsanların bir nebze de olsa yaralarını sarmaya çalışıyorum. Hep birlikte inşallah başaracağız, buraları toparlayacağız. Babamın üzüntüsünü yaşıyorum ancak vatanımız, ormanlarımız sağ olsun. Ormanlarımıza karşı çok duyarlı olmalıyız. Burada çalışan her orman işçisinin bir eşi, çocuğu, annesi ve babası var. Onlar da endişeli. Şehit olan orman işçilerini duyunca babam aklıma geldi. En yakın zamanda ailelerini ziyaret edeceğim. Acılarını çok iyi anlıyorum."

Düzenli bir TEMA Vakfı bağışçısı olduğuna değinen Kaplan, Orman teşkilatının profesyonel şekilde yanan alanları ağaçlandırdığını dile getirdi.

Şehit orman işçisinin kızı, Manavgat'taki yangın alanında gönüllere dokunuyor
Şehit orman işçisinin kızı, Manavgat'taki yangın alanında gönüllere dokunuyor
Şehit orman işçisinin kızı, Manavgat'taki yangın alanında gönüllere dokunuyor
Şehit orman işçisinin kızı, Manavgat'taki yangın alanında gönüllere dokunuyor
Şehit orman işçisinin kızı, Manavgat'taki yangın alanında gönüllere dokunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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