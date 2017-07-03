Şehit Olçok'un Ismi Verilen Hastanenin Bazı Bölümleri Hizmete Girdi

Sağlık Bakanlığı tarafından 215 milyon liralık yatırımla Çorum'da yaptırılan ve FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde oğlu ile şehit olan Erol Olçok'un isminin verildiği 800 yataklı hastanenin bazı bölümleri hizmete açıldı.



Ankara karayolu üzerinde inşa edilen Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor. Açılışı gelecek ay içinde yapılması planlanan hastanenin bazı bölümleri ise hizmete girdi.



Taşınma işlemleri tamamlanan cildiye ve fizik tedavi poliklinikleri ile diyaliz ünitesinde hasta kabulüne başlandı.



Yaklaşık 4 yılda yapımı tamamlanan 800 yataklı hastaneye tedavi için ilk 26 yaşındaki Yasemin Özsoy başvurdu. Rahatsızlığı nedeniyle cildiye polikliniğine başvuran Özsoy, aldığı "1" numaralı barkodla hastanede tedavi gören ilk hasta oldu.



"Vatandaş olarak çok mutluyum"



Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde yaşadığını ve daha önce çeşitli rahatsızlıklarından dolayı Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğünü söyledi.



Yeni hastaneyi çok beğendiğini ifade eden Özsoy, burasının otel konforunda ve çok güzel olduğunu vurguladı.



Emeği geçenlere teşekkür eden Özsoy, "Her şey için milletimize, devletimize teşekkür ederim. Böyle bir hastanenin bulunduğu şehirde yaşadığım için şanslıyım. Önceki hastanemiz de güzeldi ama yetersiz kalıyordu. Burası büyük ve güzel olmuş. Devletimize teşekkür ediyorum. Vatandaş olarak çok mutluyum." dedi.



"Cennet gibi bir yere geldik"



Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kısmen hizmete girmesiyle il merkezindeki diyaliz hastaları da burada tedavi görmeye başladı.



Hastane bünyesinde kurulan 17 yataklı diyaliz merkezi, hastalara daha ferah bir ortamda tedavi imkanı sunuyor. Diyaliz hastaları, önceden belirlenen tarih ve saatte muayene olurken, talep eden hastalar için hastane bünyesinde servis hizmeti de sağlanıyor.



Yaklaşık 9 yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü belirten 24 yaşındaki Ayşe Erat, yeni hastanenin daha geniş ve kullanışlı olduğunu vurguladı.



Diyaliz hastası Selamet Yiğit de yeni hastanenin çok güzel olduğunu dile getirerek, "Daha iyi olamazdı. Allah hükümetimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Bizim için bundan daha büyük bir hizmet olamaz. Bir tek buraya değil, Türkiye'nin her yerine yapılıyor." ifadelerini kullandı.



Halil İlgü ise hastanenin Çorum'a yakıştığını belirterek, "Cennet gibi bir yere geldik. Sağ olsun devletimiz, hükümetimiz. Allah Tayyip beyden razı olsun, yokluğunu göstermesin. Gölgesini çekmesin üzerimizden." dedi.



Babasını diyalize getiren Hasan Malcı, yeni hastanenin eskisine nazaran çok daha modern olduğunu söyledi.



Yaklaşık 151 bin 300 metrekare kapalı alana sahip ve bin 294 araçlık otopark, 800 yatak, 176 poliklinik, 22'si suit olmak üzere 430 hasta odası, 30 ameliyathane, hastane bünyesinde çalışan personel için kreş bulunan hastanenin taşınma işlemlerinin devam ettiği, diğer servislerin de birkaç ay içinde hizmete gireceği öğrenildi.