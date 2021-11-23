BURSA (İHA) - Şehit öğretmenler Bursa'da anıldı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz rahmetle anıldı. Şehit öğretmenlerin babalarının da katıldığı programda duygu dolu anlar yaşandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi hem Öğretmenler Günü'nü kutlamak için farklı bir faaliyet tertip etti. Merinos AKKM'deki programa PKK tarafından şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın ile şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Yahya Yılmaz ile kardeşi Hamit Yılmaz da katıldı. Öğretmenlerin ilgi gösterdiği programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, insanın insanlığını koruyabilmesi için, beşikten mezara kadar uzanan bir eğitim sürecine ihtiyacı olduğunu, bu sürecin en önemli aktörünün ise öğretmenler olduğunu hatırattı. Öğretmenlerin bir ülkenin ve insanlığın geleceğinde hayati derecede rol oynadığını ifade eden Başkan Aktaş, "Başöğretmen Atatürk, öğretmenlik mesleğinin önemini veciz şekilde ifade etmiştir. Ben bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ı rahmetle anıyorum. Her iki öğretmenimizin babası da aramızda. Onlara da sabırlar diliyorum" dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de, "Öğretmenlik mesleği sadece eğitim öğretim sürecinde edinilen bilgileri sınıfta öğrencilere aktarmak değil, bilginin yanında tecrübe ve irfanla, sevgi ve sabırla nice ömürlere ilham olmaktır. Aramızda kıymetli meslektaşlarımızın aileleri var. Onlar gerçekten görevlerini ifa ederken aslında öğretmenlik mesleği için de çok önemli bir vurguyu da kalplerinize bırakarak gittiler. Gerekirse canları pahasına da olsa görevlerini yapmaya devam ettiler. İnşallah nur içinde yatıyorlardır" diye konuştu.

Şehit öğretmenlerin babaları Sadık Yalçın ile Yahya Yılmaz da hiçbir anne ve babanın evlat acısıyla imtihan edilmemesini diledi.

Konuşmaların ardından 'İlham veren öğretmenler' paneli yapıldı. Kars'tan sınıf öğretmeni İhsan Kartoğlu, Bursa'dan biyoloji öğretmeni Şüheda Takunya, Diyarbakır'dan sınıf öğretmeni Merve Ceylan ve Iğdır'dan coğrafya öğretmeni Mehmet Özcan, görevleri esnasında yaşadıklarını anlattı.