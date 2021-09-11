Son dakika haber! Şehit öğretmen Şenay Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı

- Şehit öğretmen Şenay Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı

ÇORUM - Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı 11 Eylül Şehit Öğretmenleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Anma programına AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya, MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale milletvekili Halil Öztürk, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylani, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yılmaz, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve İlçe Müftüsü Dr. Eyyüp Aydın tarafından yapılan duanın ardından protokol üyeleri şehit mezarlarına gül bıraktı.

Şehitlikte gazetecilere açıklamada bulunan İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz,;"İLKSAN olarak Şehit öğretmenlerimizi anma görevini üzerimize aldık. 2016 yılından beri şehitlerimizi memleketlerinde, ailelerin olduğu yerlerde anıyoruz. Bu ülkemiz için büyük yara. Şehitlerimiz bir kalem ve bir defterle gittiler oralara. Amaçları oradaki insanlarımızı aydınlatmaktı. Ama maalesef hain terör örgütü tarafından şehit edildiler. İnşallah ülkemiz, milletimiz bir daha böyle acılar yaşamaz."dedi.

'Bir harf öğretenin kölesi olurum'

Şehit Aybüke Şenay Yalçın öğretmenin babası Sadık Yalçın; "11 Eylül Şehit Öğretmenleri anma gününde Aybüke kızımın, öğretmenimizin kabri başında toplandık. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde eğitim amacıyla gittikleri yerlerde çocuklarımıza 'bir harf öğretenin kölesi olurum' sözünden yol çıkarak gittikleri yerlerde maalesef görev başında, yolda iken hainler tarafından şehit edildiler. Allah hepsini nur içinde yatırsın. Bildiğim kadarıyla 180'e yakın Şehit öğretmenimiz var. Allah hiçbir aileye böyle bir acı vermesin, böyle bir durumla imtihan etmesin inşallah" ifadelerini kullandı.