Şehit oğlu için bugüne kadar 10 binlerce fidan dikti

Şırnak'ta 1987 yılında terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Mustafa Soylu'nun 78 yaşındaki babası Ahmet Soylu oğlunun şehit düşmesinden bugüne kadar on binlerce ağacı toprakla buluşturdu. Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabası nüfusuna kayıtlı olan Jandarma Er Mustafa Soylu 1986 yılında Şırnak'ta vatani görevini yapmaktayken terhisine 3 gün kala terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düştü. Şehit Jandarma Er Mustafa Soylu'nun 78 yaşındaki babası Ahmet Soylu ise oğlunun şehit düşmesinin ardından ise Karapınar kasabasında oğlu için bugüne kadar on binlerce fidanı toprakla buluşturdu. Oğlunun ağaç dikmeyi çok sevdiğini ifade eden baba Ahmet Soylu "Ben de oğlum için kasabada bugüne kadar on binlerce ağaç diktim" dedi. Şehit Babası Ahmet Soylu yaptığı açıklamada, "Oğlum çok cesur çocuktu. Benim gibi çok ağaç dikerdi. Yani ne diyeyim gece gündüz korkmazdı. Patates tarlasında sabaha kadar patates sulardı. Bol çalışması vardı. Bana çok düşkündü. Baba çok çalışıyorsun biraz az çalış yaşlandın artık derdi. Nişanlısı vardı. Askerde beni aradı 20 gün sonra terhis olacağım dedi. Bana para gönder elbise alacağım, ayakkabı alacağım demişti. Parasını gönderdim. Dua ediyordu bana. Günüm bir hafta kaldı üç gün kaldı diye. Üç gün sonra şehit olmuş. Orada ben bu teröristin kökünü keseceğim demiş. Yanında arkadaşlarına bakın Şırnak'ta iki teröriste nişan alıyor kolunu koparıyordu. Baba nerede terörist var ise ben kökünü keseceğim dedi sağ oldukça dedi. Cesurdu, çalışırdı. Benim gibi ağaç diker duvar yapardı. Oğlum şehit olduktan sonra gücümün yettiği kadar ağaç dikiyorum. Peygamber Efendimiz öleceksen ağacı dik diyor. Yani ben millet gölgesinde otursun diye ağaç dikiyorum. Kurt, kuş faydalansın diye oğlum için ağaç dikiyorum. Bugüne kadar diktiğim ağacın sayısını bilemiyorum. Yani 10 bin tane mi, 20 bin tane mi, 30 bin tanemi dağın her yerine her çeşit ağaç diktim. Bu ağaçları oğlum için dikiyorum. Kayısı, ceviz her ne ararsanız o ağaçları diktim" diye konuştu. Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş ise açıklamasında "Ahmet amcamdan Allah razı olsun. Oğlunun şehit olmasından bugüne kadar kasabamızda adeta ağaç dikme seferberliği başlatarak bugüne kadar on binlerce fidan dikti dedi. Güneş, "Allah razı olsun Ahmet amcamdan oğlu şehit olduktan bugüne kadar ve halen de devam eden bir ağaçlandırma çalışması var. Belki on binlerce ağaç dikmiştir. Sadece kasabaya değil her tarafa ağaç dikti. Tüm dağlar olmak üzere her tarafa fidan dikiyor. Bu fidanları da gerek Orman İşletme Müdürlüğümüz gerekse kendi tohumdan yetiştirip dikiyor. Şuanda dağlarımızın büyük bir bölümü orman haline dönüştü. Kendisinden Allah razı olsun, şehidimizi de Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Bizde belediye olarak bu ağaçların sulaması ve bakımlarını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Kaynak: İHA