Şehit Köse ve Karakoç, Mersin'de son yolculuklarına uğurlandı

09.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:15

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Sinan Köse ve Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un cenazeleri, memleketleri Mersin'de toprağa verildi.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki askeri törenin ardından şehitlerin naaşları Mersin'e getirildi.

Şehit Sinan Köse için Tarsus ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen törene eşi Yeter, annesi Songül, babası İsa ve kardeşi Gamze Köse, yakınları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 6. Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

İlçe Müftüsü Ali Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu.

Bu sırada Türk bayrağı açan vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Köse'nin cenazesi, ilçedeki Taşobası Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Karakoç da Yenişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Köse'nin silah arkadaşı şehit Uzman Onbaşı Halil Karakoç için de merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene şehidin annesi Fatma, babası Çetin, kardeşleri ve yakınları, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu, bazı milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca top arabasına konuldu.

Karakoç'un cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA