Şehit Kaymakamın Babası Asım Safitürk: "Şehidimizin Kanı Kimsenin Yanında Kalmamıştır"

ÖMER FARUK CEBECİ - Mardin'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK üyelerince düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, olayın planlayıcısı olduğu tespit edilen PKK'lı terörist Murat Üçer'in Diyarbakır Lice'de etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın zaman zaman ifade ettiği 'Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacaktır' sözleri her geçen gün biraz daha kendini göstermektedir. İşte bu, kimsenin yanında kalmamıştır." dedi.

Baba Safitürk, önceki gün Diyarbakır'ın Lice ilçesinde vatandaşın ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda aralarında Kaymakam Safitürk'ün şehit düştüğü olayın planlayıcısı olduğu tespit edilen terörist Murat Üçer'in de bulunduğu mavi kategoride aranan 4 PKK'lının Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerince etkisiz hale getirilmesine ilişkin yayınlanan görüntüleri izledi.

Görüntüleri izlemesinin ardından AA muhabirine açıklama yapan baba Safitürk, eski heyecanları yeniden yaşamış gibi hissettiğini söyledi.

Bir taraftan üzüldüğünü diğer yandan da sevindiğini anlatan Safitürk, olayın üzerinden 15 ay geçtiğini, bunun kelimelerle izah edilecek bir durum olmadığını belirtti.

Hak ve batıl mücadelesinin Hazreti Adem'den beri devam ettiğini dile getiren Safitürk, şunları dile getirdi:

"Bugün Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın zaman zaman ifade ettiği 'Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacaktır' sözleri her geçen gün biraz daha kendini göstermektedir. İşte bu, kimsenin yanında kalmamıştır. Herkes yaptığının karşılığını bulacaktır, er geç bu zalimler, vatan hainleri, zamanı ve yeri geldiğinde hesapları görülecektir görülüyordur elhamdülillah. Bize düşen görev dua etmektir. Düşmana, vatan hainlerine karşı birlik beraberliğimizi her zamankinden daha çok dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum."

"Eninde sonunda herkes yaptığını bulacaktır"

Şehit kaymakamın kanının yerde kalacağını hiçbir zaman düşünmediğini dile getiren Safitürk, "Eninde sonunda herkes yaptığını bulacaktır. Bir heyecan daha yaşadık. Bu terörist, şehidimizin şehadet hadisesini planlama olayına karışmıştır. Perde arkasına baktığımda, araştırdığımda FETÖ çıkıyor karşımıza. Zamanla daha da çıkacaktır ama bunlardan daha önce isim yapmış, istihbaratımızın ve devletimizin tespit ettiği kişiler zamanı geldikçe hesapları görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Safitürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, Mehmetçik'e ve TSK'ye Allah'tan zaferler dilediğini belirterek, arzusunun en kısa zamanda en güzel başarın gelmesi olduğunu aktardı.

Operasyonlarda tabutların gelmemesi için dua eden Safitürk, "Vatandaşımıza sesleniyorum, tabutlar gelmesin. Gelmemesi için birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. En çok birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz zamanları yaşıyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah içerimizde hainlere de tövbe nasip etsin, değilse şerlerinden Allah'a sığınıyoruz. Vatana ihanet edenlerde bir yabancılık, yabancı madde var. Onlar kendilerine dikkat etsin. Bir vatan için biz evlatlarımızı veriyoruz. Evlatlarımızı değil canımızı vermeye de hazırız, her daim cepheye gitmeye hazırız. Bu şehitler geldiği için biz rahat rahat ibadet edip, evimizde uyuyup, çarşıda pazarda gezebiliyoruz." sözlerine yer verdi.