Şehit Kaymakam Safitürk, Derik'te dualarla anıldı

MARDİN'in Derik ilçesinde, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce görevi başındayken, şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, düzenlenen programda dualarla anıldı.

MARDİN'in Derik ilçesinde, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce görevi başındayken, şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, düzenlenen programda dualarla anıldı.

Derik'te PKK'lı teröristler tarafından 10 Kasım 2016'da makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Gaziantep'teki hastanede 1 gün sonra şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, ilçede düzenlenen programla anıldı. Prof. Dr. Aydın Ayaydın Derik Öğretmenevi'ndeki anma programına Derik Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hicabi Aytemür, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Dündar Okan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sait Özmen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Torun ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma töreni, şehit Kaymakam Safitürk için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Öğrenciler, Safitürk için yazdıkları şiirleri okudukları sırada salondakiler de gözyaşlarını tutamadı.

Anma programında konuşan Kaymakam Hicabi Aytemür, çocuklara Muhammet Fatih isminin verilmeye devam edeceğini söyledi. Aytemür, "O hem burada hem bütün ülkede büyük değerimizdi. O bizim hafızamızdı. Onu unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehit kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk'ü 40 yıl, 400 yıl geçse de hatırlayacağız. Çocuklarımıza onun ismini vermeye devam edeceğiz. Derik, bu acıyı 4 yıldır yaşıyor, her yaptığımız işte onu hatırlıyor. Onun temel hayali Derik'in şehirleşmesi, altyapı ve üstyapı anlamında taşra olmaktan kurtulup şehir hayatına her anlamda sahip olmasıydı. Derik'teki çocuklarımızın vatana ve millete sadık evlatlar olması için eğitime büyük önem veriyordu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ