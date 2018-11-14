Şehit Kaymakam Safitürk Davasının Gerekçeli Kararında Dikkat Çeken Detaylar

MARDİN'in Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıya ilişkin davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezası verilen Kaymakamlık eski Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu'nun devlete ait gizli evrakları PKK'lı teröristlere gönderdiği bilgisi, mahkemenin gerekçeli kararında yer aldı. Kararda, el yazısı notunun, kendisine ait olduğu yapılan laboratuvar testi sonucu ortaya çıkan Mesutoğlu'nun, Derik'e komşu olan Diyarbakır'ın Çınar ilçesine giderek kırsal alanda buluştuğu teröristlerden, olayda kullanılan el yapımı patlayıcı ve kumandayı teslim aldığı belirtildi.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu saldırıya ilişkin Mardin'de 22 Ekim'deki karar duruşmasında, Kaymakamlık eski Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu'na, 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek' ve 'Patlayıcı madde bulundurmak' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Kaymakamlık eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş'a ise 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunu'nun 12. maddesine muhalefet' suçundan 1 yıl, Ahmet Deniz ve Fikret Deniz'e ise aynı suçtan 5 yıl hapis cezası ile 20 bin lira para cezası verildi. Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, şehit Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davanın gerekçeli kararını açıkladı. Terör örgütü PKK ele başlarının, belediyelere atanan kayyumlara yönelik eylem talimatı verdiği belirtilen gerekçeli kararda, Muhammed Fatih Safitürk'e yönelik bombalı saldırının terör örgütü PKK içerisindeki, 'Diyarbakır grubu' tarafından planlandığına yer verildi.

PATLAYICIYI DİYARBAKIR KIRSALINDA TESLİM ALMIŞ

Saldırı sonrası tutuklanan ve 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezası verilen Kaymakamlık eski Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu'nun, Derik'ten Çınar ilçesine giderek kırsal alanda buluştuğu PKK'lı teröristlerden olayda kullanılan el yapımı patlayıcı ve kumandayı teslim aldığı belirtilen kararda, saldırıda kullanılan patlayıcının uzaktan kumandalı ve basınç etkili bomba olduğunun tespit edildiğine yer verilerek, "Mardin Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nün ekspertiz raporuna göre ele geçirilen bu cihazın 12 farklı alıcıyı kontrol edebildiği, 2 bin metreye kadar menzili olduğu, aynı bina içerisinde 4 odalık mesafe var iken verici kumandanın alıcı devreyi kumanda edebildiğine dair tespit yapılmıştır. Terör örgütü PKK tarafından son 10 yıl içerisinde gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemleriyle ilgili yapılan araştırmada benzer şekilde oluşturulmuş el yapımı patlayıcıların ve bu patlayıcıları kumanda etmek için bu olayda kullanılan şekilde uzaktan kumandalı ateşleme sistemlerinin benzerlik gösterdiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

EL YAZIZI, ELE VERDİ

Bingöl'de 2 yıl önce PKK sığınağına düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen teröristin ve sığınaklara yapılan operasyon sonrası ele geçirilen materyallerin incelenmesi üzerine çıkan yazıda Mesutoğlu'nun, Kaymakamlığa ait gizli evrakları PKK'lı teröristlere gönderdiğine dikkat çekilen kararda, Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğü'nün incelemesi sonucu hazırlanan raporda, yazının Mesutoğlu'na ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Notta şu ifadeler yer almıştı:

"Heval Numan'a! Ben Bitlis Valiliğinden Derik Kaymakamlığına şef olarak atandım. Konum itibarıyla hemen hemen tüm gizli evraklar elimin altından geçmekte. Hevale Sofi ile gönderdiğim hafıza kartında çok önemli olduğunu düşündüğüm gizli evraklar var. İçinde bulunduğumuz bu dönemde bu tarz bilgilerin partimiz için çok önemli olacağı kanaatindeyim. Bu yeni dönemde çalışmalarımın, istihbarat bilgilerinin temini noktasında olması daha faydalı olacaktır. Gizli evrak olsun ya da olmasın bir ay sonra yeniden gelip çalışmalarımda yol haritası belirlemek adına sizinle görüşmek istiyorum. Başarılar... 12/03/2016 Seyda H. Numan'a."

İKİ KARDEŞİ PKK SAFLARINDA

Kararda ayrıca Kaymakam Safitürk'ün, terör örgütünün sözde 'Diyarbakır Eyalet Komutanlığı'nın emri ile katledildiği kaydedildi. Mardin yerine Diyarbakır tarafından bu emrin verilmesi de tutuklu Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş'in yeğeni olan ve kendisi gibi Kaymakamlıkta çalışan Şerif Mesutoğlu'nun dağda olan kardeşleri üzerinden yürütüldüğü ifade edildi. Mesutoğlu'nun, iki kardeşinin PKK'nın dağ kadrosundan olduğu ve kardeşlerden Ozan Çelik'in de iki yıl önce Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi kırsal kesiminde bomba yüklü bir traktör ile son anda fark edildiği ve güvenlik güçlerinde etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Bunun için de Mesutoğlu ve ailesinin, biri öldürülen iki kardeşlerinin de dağda olmalarından dolayı soyadlarını değiştirdiği ortaya çıkmıştı.

Kararda Mesutoğlu'nun, terör örgütü PKK'nın kayyumlara saldırı talimatından sonra, eylemi tasarlayarak el yapımı bomba kullanmak suretiyle Safitürk'e yönelik saldırı gerçekleştirdiği değerlendirildi. Sanık Mesutoğlu'na verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, "Safitürk'ün bombalı saldırı sonucu öldürülmesi, şoförü Mustafa Dinçer'in yaralanması, olayda kullanılan patlayıcı maddenin ele geçirilmesi ve bulundurulmasının vahim nitelikte saldırı olarak kabul edilmesinin tartışmasız olması nedeniyle sanık Mesutoğlu'nun cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kararda ayrıca diğer sanıkların, üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair mahkumiyetlerine karar verilmesine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı kabul edilerek, dava konusu suçlardan beraatlarına karar verildiği kaydedildi.

- Mardin