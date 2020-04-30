Şehit Güneş'in naaşı törenle uğurlandı
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Şehit Güneş'in naaşı törenle uğurlandı

Şehit Güneş'in naaşı törenle uğurlandı Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu şehit düşen ve 44 gün sonra naaşı bulunan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için tören düzenlendi Törende şehit Güneş'i eşi üniforma ile baba ise asker selamıyla uğurladı Şehit Güneş için Ankara'da...

Şehit Güneş'in naaşı törenle uğurlandı
30.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:58

Şehit Güneş'in naaşı törenle uğurlandı

Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu şehit düşen ve 44 gün sonra naaşı bulunan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için tören düzenlendi

Törende şehit Güneş'i eşi üniforma ile baba ise asker selamıyla uğurladı

Şehit Güneş için Ankara'da tören düzenlenecek

TUNCELİ - Tunceli'de Munzur Çayı'ında eğitim sırasında botun alabora olması sonucu şehit düşen 44 gün sonra naaşı bulunan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için tören düzenlendi. Törende şehit Güneş'i eşi üniforma ile babası ise asker selamıyla uğurladı

Olay, 17 Mart tarihinde meydana gelmiş Ovacık karayolu Anafatma Köprüsü mevkisinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3'ü kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. 44 gün süren arama sonrasında dün şehit Güneş'in naaşı, düştüğü yerden 15 kilometre uzaklıkta Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalgıç polisler tarafından bulunmuştu.

Baba asker selamıyla, eşi üniformasıyla şehidi uğurladı

Bugün şehit güneş için görev yaptığı İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Törene Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Şehit Uzman Çavuş Güneş'in babası Emin, annesi Aysel, eşi Gülnur Ortakçı Güneş, yakınları, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.Şehit Güneş'in özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Aşır Durgun tarafından dua edildi. Törende kocasının üniformasından giyen Gülnur Ortakçı Güneş ile annesi Aysel Güneş gözyaşlarına hakim olamazken, baba Emin Güneş ise, oğlunu asker selamıyla uğurladı.Baba Güneş ayrıca cenaze töreninin bitiminde arama çalışmalarında yer alan ekiplere teşekkür ederek helallik istedi.

Daha sonra şehidin naaşı askeri helikopterle Elazığ'a, oradan da uçakla Ankara'ya gönderileceği bildirildi. Şehidin Güneş için bugün Ankara'da da tören düzenleneceği belirtildi.

Şehit Güneş'in 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde yaralandığı, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremde de 16 kişinin kurtarılmasında görev aldığı öğrenilmişti.

Şehit Güneş'in naaşı törenle uğurlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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