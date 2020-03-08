Şehit eşleri 8 Mart'ta yalnız bırakılmadı
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Neslihan Ateş, Yunus Emrah, 8 Mart, Güncel

Şehit eşleri 8 Mart'ta yalnız bırakılmadı

AK Parti İslahiye İlçe Teşkilatı üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah'ın eşi Neslihan Ateş ile şehit Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın eşi Seyhan Günay'ı ziyaret etti.

08.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:11
Şehit eşleri 8 Mart'ta yalnız bırakılmadı

AK Parti İslahiye İlçe Teşkilatı üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah'ın eşi Neslihan Ateş ile şehit Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın eşi Seyhan Günay'ı ziyaret etti.

AK Parti İslahiye Kadın Kolları Başkanı Fetiye Arıkan ve beraberindekiler, 25 Ağustos 2018'de Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah'ın eşi Neslihan Ateş ile bir araya geldi.

Arıkan, şehit eşlerinin ve annelerinin kendileri için çok özel olduğunu belirterek, şehitler sayesinde huzur içinde yaşadıklarını söyledi.

Arıkan konuşmasının ardından yanında getirdiği Türk bayrağını Ateş'e takdim etti.

Neslihan Ateş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehitler sayesinde bu özel günlerin kutlanabildiğini söyledi.

Bir şehit eşi olarak dimdik, gururla ayakta durmaya çalıştığını ifade eden Ateş, "Annesiz, babasız, evlatsız olunur ama vatansız olunmaz. 8 Mart'ta eşim bana tek bir gül ya da karanfille gelirdi. Eşimden sonra bu kutlanılan en güzel 8 Mart Kadınlar Günü oldu. Bana yüce bayrağımızı takdim ettiler. Bu benim için en güzel ve en anlamlı hediye." dedi.

Arıkan daha sonra Ateş'le beraber, 27 Şubat'ta İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın eşi Seyhan Günay'ı ziyaret etti.

Duygusal anların yaşandığını ziyarette Ateş, Seyhan Günay'ı teskin etmeye çalıştı.

Arıkan daha sonra, İdlib'te görev yapan bir uzman çavuşun eşini de ziyaret etti.

Şehit eşleri 8 Mart'ta yalnız bırakılmadı

Kaynak: AA

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Şehit eşleri 8 Mart'ta yalnız bırakılmadı

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