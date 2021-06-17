Şehit Ercan Yangöz'ün Naaşı Düzenlenen Törenle Memleketine Uğurlandı

Şehit Ercan Yangöz'ün Naaşı Düzenlenen Törenle Memleketine UğurlandıBodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevliyken 16. 06. 2021 tarihinde silahlı saldırı sonucu Şehit olan Polis Memuru Ercan Yangöz, İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan törenle memleketi olan Denizli il Buldan İlçesine uğurlandı.

Şehit Ercan Yangöz'ün Naaşı Düzenlenen Törenle Memleketine UğurlandıBodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevliyken 16. 06. 2021 tarihinde silahlı saldırı sonucu Şehit olan Polis Memuru Ercan Yangöz, İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan törenle memleketi olan Denizli il Buldan İlçesine uğurlandı. Şehit Polis Memuru Ercan Yangöz için düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Baro Başkanı Cumhur Uzun, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Milas Kaymakamı Mustafa Enver Böke, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Askeri Erkan, Daire Müdürleri, Şehidimizin görev arkadaşları katıldı. Saygı duruşu ile başlayan tören Şehit Ercan Yangöz'ün özgeçmişin okunmasının ardından, dualarla mesai arkadaşlarının omuzlarında memleketi Denizli' ye uğurlandı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Muğla Valisi Orhan Tavlı, Şehidimizin babası Şahin Yöngöz' e ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulundular. Şehit Polis Memuru Ercan Yangöz' e Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine sabrı cemil niyaz ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Kaynak: Habermetre