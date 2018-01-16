Şehit Ercan Çelik'in Ailesine Madalya Verildi

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Şehid Ercan Çelik'in ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Takdim Etti.

2016 yılında TSK'nın 'Fırat Kalkanı' harekatı sırasında bölücü terör örgütleri mensuplarınca şehit edilen Uzman Çavuş Ercan Çelik'in ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Düzce Valisi Zülkif Dağlı tarafından "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi.

Vali Zülkif Dağlı, "Ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunmasına, devletin yücelmesine, üstün gayretleri ve fedakarlıklarıyla katkıda bulunanlar ile bu uğurda canlarını feda eden şehidimizin ailesine devlet övünç madalyası ile beratını tevcih etmek üzere kendilerini ziyaret etmiş bulunmaktayız" dedi.

Dağlı Ayazlı mahallesinde Şehit Çelik'in baba ocağını ziyaret ederek, aile yakınları ile bir araya geldi.

Ziyarette Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Akçakoca Belediye başkanı Cüneyt Yemenici ve protokol üyeleri katıldı.

Vali Dağlı, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız adına Şehidimizin ailesine tevcih ettiğimiz bu Madalya ve Berat bir anlamda devletimizin ve milletimizin ailemize duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığının da bir sembolü. Bu vesile ile Şehidimiz Ercan Çelik'i bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu. - DÜZCE