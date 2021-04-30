Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören
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Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören

Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan - Haberler | Güncel

IRAK'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda, şehit olan Sözleşmeli Er Müslüm Toprak'ın (25) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı İstanbul'a gönderildi.

IRAK'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda, şehit olan Sözleşmeli Er Müslüm Toprak'ın (25) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı İstanbul'a gönderildi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Kalyanu Dağı bölgesine yapılan ikmal faaliyeti sırasında helikopterden iniş sırasında düşme sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Sözleşmeli Er Müslüm Toprak için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Pınar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, kurum amirleri, polis ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirilen şehidin naaşı, saygı duruşu ve özgeçmişinin okunmasının ardından yapılan dualarla cenaze aracına konuldu. Helikopterle Yüksekova'ya gönderilen şehit Toprak'ın cenazesi, buradan da uçakla İstanbul'a uğurlanacak.

 


Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören
Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören
Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören
Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören
Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören
Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören
Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören
Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören
Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören
Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören
Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

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