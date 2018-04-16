Şehit Er Afşar'ın Cenazesi Memleketine Getirildi
Şırnak'ta, Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 21 yaşındaki Piyade Er Baki Afşar'ın cenazesi memleketi Çorum'a getirildi.
Şırnak'ta, Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 21 yaşındaki Piyade Er Baki Afşar'ın cenazesi memleketi Çorum'a getirildi.
Şırnak'taki törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havaalanı'na getirilen şehit Afşar'ın naaşı, annesi Nurdan, babası Mustafa, kardeşi Hilal Afşar, Amasya Valisi Osman Varol, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Atak, protokol üyeleri ile yakınları tarafından karşılandı.
Şehidin cenazesi daha sonra karayoluyla konvoy eşliğinde Çorum'a götürüldü. Afşar'ın naaşı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.
Şehit Afşar'ın terhisine 5 gün kaldığı ve ailesinin dönüşü öncesinde hazırlık yaptığı öğrenildi.
Baki Afşar'ın cenazesi yarın öğle namazından sonra Akşemseddin Camisi'ndeki törenin ardından Çorum Şehitliği'nde toprağa verilecek.