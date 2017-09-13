Şehit Emanetlerinin Hayalleri Gerçek Oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) başlattığı "İstanbul'daki Hayalim" projesi ile şehit çocuklarının hayalleri gerçekleştiriliyor.



İBB'den yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından şehit çocukları için "İstanbul'daki Hayalim" projesi başlatıldığı belirtildi.



Şehit çocuklarının hayallerini mektupla bildirmesinin istendiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi, İstanbul'daki Hayalim adıyla şehit çocuklarından gerçekleşmesini istedikleri hayallerini mektupla bildirmelerini istedi. Alınan mektuplar doğrultusunda şehit çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalar başlatıldı. Proje ilk olarak, şehit Erol İnce'nin çocukları Arda ile Ahmet'in hayallerinin hayata geçirilmesiyle başladı. İBB Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi, Milli Sporcu Kenan Sofuoğlu ile tanışıp motosiklet kullanmak isteyen çocukların hayalini gerçekleştirmek için, şehit ailesi ile birlikte Sofuoğlu'nu Sakarya'da ziyaret etti."



Açıklamada, ziyarette Arda ile Ahmet İnce kardeşlerin, pistte Kenan Sofuoğlu ile motosiklet kullandığı belirtilerek, "Milli Sporcu Kenan Sofuoğlu ve hayalleri gerçeğe dönüşen iki kardeş, bu anlamlı organizasyonu hayata geçiren İBB yönetimine minnettar olduklarını belirterek, teşekkür etti." denildi.