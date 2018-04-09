Şehit Düştükleri Halı Sahada Anıldılar

Tunceli'de 2011 yılında terör örgütü mensupları tarafından halı sahada maç yaparken şehit edilen Komiser Cem ve eşi Dilay Kerman adına aynı halı sahada futbol müsabakası düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda teröristlerce şehit edilen Kerman çifti anıldı.

Teröristlerin 7 yıl önce saldırı düzenlediği Alibaba Mahallesi'ndeki Munzur Halı Saha'da düzenlenen müsabakada Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Kahraman, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, esnaf ve polis memurları sahaya çıktı.

Oluşturulan takımlar arasında oynanan ve berabere biten maçın ardından Sonel, müsabakaya katılanlara ve izleyicilere karanfil dağıttı.

Olay

4 Eylül 2011'de, Alibaba Mahallesi'ndeki halı sahada Asayiş Şubesi personeli aralarında maç yaptıkları esnada terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda Komiser Cem Kerman yaralı olarak kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde, saha kenarında maçı izleyen öğretmen eşi Dilay Kerman ise olay yerinde şehit olmuştu.

Saldırıda polis memurları Şaban Albayrak, Bekir Özben, Nurettin Ozan Şenol, Gülhan Yavuz, Hakan Demir, İsmail Balcı, Mehmet Yalcın, Sezgin Usta, Resul Kaymaz ve Cuma Ovacı yaralanmış, bir terörist silahıyla ölü ele geçirilmişti.