Şehit Çocuklarının Hayali İbb ile Gerçeğe Dönüştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'İstanbul'daki Hayalim' projesi kapsamında şehit çocuklarının hayalini gerçeğe dönüştürdü.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatan için gözünü kırpmadan can veren şehitlerimizin emaneti yakınlarının ve gazilerin yanında olmaya devam ediyor. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde bizlere şehitlerimizden emanet kalan çocuklar için "İstanbul'daki Hayalim" projesini başlattı.



Bu kapsamda iki şehit evladından gelen bir mektuptaki dilek gerçekleştirilerek kardeşler Milli Sporcu Kenan Sofuoğlu ile buluşturuldu. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi, "İstanbul'daki Hayalim" adıyla şehit çocuklarından gerçekleşmesini istedikleri hayallerini mektupla bildirmelerini istedi. Alınan mektuplar doğrultusunda şehit çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalar başlatıldı.



"İstanbul'daki Hayalim" projesi ilk olarak, şehit Erol İnce'nin çocukları Arda ile Ahmet'in hayallerinin hayata geçirilmesiyle başladı. İBB Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi, Türkiye'nin gururu Milli Sporcu Kenan Sofuoğlu ile tanışıp motosiklet kullanmak isteyen çocukların hayalini gerçekleştirmek için, şehit ailesi ile birlikte Sofuoğlu'nu Sakarya'da ziyaret etti.



Ziyaret esnasında, Arda ile Ahmet İnce kardeşler, pistte Kenan Sofuoğlu ile birlikte motosiklet de kullandı. Milli Sporcu Kenan Sofuoğlu ve hayalleri gerçeğe dönüşen iki kardeş, bu anlamlı organizasyonu hayata geçiren İBB yönetimine minnettar olduklarını belirterek, teşekkür ettiler. - İSTANBUL