Şehit çocuğuna doğum günü sürprizi
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Şehit çocuğuna doğum günü sürprizi

22.02.2021 14:14 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:18
Şehit çocuğuna doğum günü sürprizi

KAHRAMANMARAŞ'ta şehit babasıyla aynı ismi taşıyan Haşim Yenigül, 4'üncü yaşını kent protokolü tarafından yapılan sürpriz bir doğum günü ile kutladı.

KAHRAMANMARAŞ'ta şehit babasıyla aynı ismi taşıyan Haşim Yenigül, 4'üncü yaşını kent protokolü tarafından yapılan sürpriz bir doğum günü ile kutladı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3 Eylül 2016'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün eşi Leyla Yenigül, 5 ay sonra 2 Şubat 2017'de oğlunu dünyaya getirdi ve ona eşinin adını verdi. 4'üncü yaşına giren küçük Haşim'e Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör, eşi Leyla Güngör, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Semerci ile Türkiye Harp Malulü,  Şehit, Gazi, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman doğum günü sürprizi yaptı. Sürprizden dolayı çok mutlu olan küçük Haşim, ağabeyi Metin Musap ile pastanın üzerindeki mumları üfledikten sonra hediye edilen oyuncaklarla oynadı.

Leyle Yenigül, oğluna yapılan doğum günü sürprizinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, misafirlerine teşekkür etti.


Şehit çocuğuna doğum günü sürprizi
Şehit çocuğuna doğum günü sürprizi
Şehit çocuğuna doğum günü sürprizi
Şehit çocuğuna doğum günü sürprizi
Şehit çocuğuna doğum günü sürprizi
Şehit çocuğuna doğum günü sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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