Şehit Cihan Türkmenoğlu'nun Naaşı Törenle Memleketine Uğurlandı
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Şehit Cihan Türkmenoğlu'nun Naaşı Törenle Memleketine Uğurlandı

Şehit Cihan Türkmenoğlu'nun Naaşı Törenle Memleketine Uğurlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Çanakkale-İzmir yolunda meydana gelen trafik kazasında Şehit olan Polis Memuru Cihan Türkmenoğlu'nun naaşı törenle memleketine uğurlandı.

Çanakkale-İzmir yolunda meydana gelen trafik kazasında Şehit olan Polis Memuru Cihan Türkmenoğlu'nun naaşı törenle memleketine uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan törene; Vali İlhami AKTAŞ, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Vali Yardımcıları Hakkı Uzun ve Ali Muhittin Varol, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Bnb. Ercan Oran, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, Siyasi Parti Temsilcileri, askeri ve mülki erkan katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Şehit Cihan Türkmenoğlu özgeçmişin okunmasının ardından, Şehit Cihan Türkmenoğlu naaşı dualarla memleketi Balıkesir'e uğurlandı.

Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Bnb. Ercan Oran ve protokol üyeleri şehidimizin eşi İlkay Türkmenoğlu, oğlu Hüseyin Ümit Türkmenoğlu ve kızı Rüya Türkmenoğlu'na başsağlığı dileklerinde bulundular.

Şehit Cihan Türkmenoğlu'na Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine sabrı cemil niyaz ediyoruz.

Milletimizin başı sağ olsun.

Kaynak: Habermetre

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