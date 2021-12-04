Tunceli'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için tören yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için tören yapıldı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Tunceli'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için tören yapıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun naaşı Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketi Mersin'e uğurlandı.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun naaşı Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketi Mersin'e uğurlandı.

Fırat Üniversitesi Hastanesinden cenaze nakil aracıyla törenin düzenlendiği Elazığ Havalimanı'na getirilen şehit Mutlu'nun (32) Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulan törende, şehidin öz geçmişi okundu.

Okunan Kuran-ı Kerim ve duaların ardından şehidin naaşı mesai arkadaşlarının omuzlarında uçağa taşındı.

Şehit Mutlu'nun cenazesi memleketi Mersin'e uğurlandı.

Törene, Elazığ Valisi Ömer Toraman, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında, Tunceli'nin Ovacık kırsalında dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu ağır yaralanmış, helikopterle getirildiği Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Tunceli'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için tören yapıldı

Tunceli'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için tören yapıldı

Tunceli'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için tören yapıldı

Tunceli'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için tören yapıldı

Tunceli'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için tören yapıldı

Tunceli'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için tören yapıldı

Tunceli'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için tören yapıldı

Tunceli'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için tören yapıldı

Tunceli'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için tören yapıldı

Tunceli'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için tören yapıldı

Tunceli'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için tören yapıldı

Tunceli'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için tören yapıldı

Tunceli'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için tören yapıldı

Tunceli'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için tören yapıldı

Tunceli'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için tören yapıldı

Tunceli'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için tören yapıldı

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 jandarma personelinin...

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 jandarma personelinin...

 Savcı Murat Uzun'u şehit eden terörist Gürbüz Topçu'ya rekor ceza! 5 kez ağırlaştırılmış müebbet yedi

Savcı Murat Uzun'u şehit eden terörist Gürbüz Topçu'ya rekor ceza! 5 kez ağırlaştırılmış müebbet yedi

 Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title