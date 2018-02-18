Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in Cenazesi Toprağa Verildi (3)

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin (26), memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Hatay'daki törenin ardından askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirilen, burada düzenlenen törenin ardından Havza Devlet Hastanesi morguna konulan şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Şahin'in naaşı, Kevser Camisi'ne getirildi.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Şahin için burada düzenlenen törene, şehidin babası Mustafa Şahin oğlunun askeri kamuflajını, eşi Kadriye Şahin üniformasını, Yunus Emre Şahin ise kardeşinin askeri eşofman üstünü giyerek geldi. Şehidin annesi Reyhan Şahin yakınları tarafından teselli edilirken, 7 aylık kızı Reyhan Öykü de annesinin kucağında babasının cenaze törenine katıldı.

Törene katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şehidin babası Mustafa Şahin'e başsağlığı dileklerinde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan ve bir hafta önce Havza'da toprağa verilen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin'in eşi Çiğdem Şahin de törene katılarak, şehit ailesine destek verdi.

İl Müftüsü Veysel Çakı'nın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Şahin, Demiryurt Mahallesi'nde aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.