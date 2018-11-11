Şehit Asker Memleketi Şanlıurfa'da Toprağa Verildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyü yakınlarında bulunan üs bölgesinde yaşanan patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Memduh Çelik, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik köyündeki 3'üncü Topçu Alay Komutanlığına bağlı Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde mühimmat deposunda yaşanan patlama sonucu şehit olan askerlerden Topçu Er Memduh Çelik'in (20) cenazesi, sabah saatlerinde memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde defnedileceği Mardin yolu üzerindeki Yeni Asri Mezarlığa götürüldü. Burada düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Tunç, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, askeri erkan, emniyet mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.

Cenazede şehidin babası Demo Çelik güçlükle ayakta durabildi. Şehidin ses sanatçısı olan ağabeyi Mehmet Şanlı kardeşinin tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamazken, annesi Naife ise oğlunun tabutuna sarılıp son defa öptü. Gözyaşı döken şehidin yakınlarına askerler destek oldu. Şehidin minik bir yakını ise, asker kıyafetiyle katıldığı cenaze töreninde asker selamı verdi. İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırılan namazın ardından şehidin naaşı şehitliğe defnedildi.

Siverekli olan şehit Memduh Çelik'in ailesiyle birlikte Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesi İmam Bakır Mahallesi'nde yaşadığı ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin askerliğini bitirdikten sonra memleketine gelerek evlenmeyi düşündüğü öğrenildi. Türkçe ve Kürtçe şarkı söyleyen ve bir klibi de bulunan ses sanatçısı Mehmet Şanlı'nın kardeşi olan şehitten geriye ise ailesi ve üs bölgesinde arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafları kaldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik köyündeki 3'üncü Topçu Alay Komutanlığına bağlı Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde önceki gün mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 asker şehit olurken, 25 asker ise yaralanmıştı. - ŞANLIURFA