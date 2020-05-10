Şehit annesinden Anneler Günü'nde evlat özlemi
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Şehit annesinden Anneler Günü'nde evlat özlemi

Şehit annesinden Anneler Günü'nde evlat özlemi
10.05.2020 22:35 | Son Güncelleme: 10.05.2020 22:37

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan şehit annesi Ümmü Gülsüm Özpınar, Anneler Günü'nde oğul özleminin bir kat daha arttığını belirtti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan şehit annesi Ümmü Gülsüm Özpınar, Anneler Günü'nde oğul özleminin bir kat daha arttığını belirtti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2010 yılında terör örgütü PKK mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Jandarma Çavuş Serkan Özpınar'ın annesi Ümmü Gülsüm Özpınar, oğlundan kalan hatıraları sergilediği odada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anneler Günü'nün evladını yitiren anneler için çok zor geçtiğini söyledi.

Oğlunun şehadeti sonrası askerde kullandığı eşyaları ve evindeki eşyalarıyla bir odayı adeta müzeye dönüştürdüğünü, onun anılarını yaşatmaya çalıştığını anlatan Özpınar, şöyle konuştu:

"Dünyada en son yaşanacak şey evlat acısı çekmektir. Allah kimselere göstermesin. Onu çok özledim gözümde tütüyor. Ağustos ayında şehadetinin 11. yılı olacak. Anneler Günü'nde hep beni arardı, beni kutlardı, aklımdan hiç çıkmıyor. İnşallah başka anneler, askerlerimizin anneleri bu acıları yaşamasın. Vatanımız, milletimiz var olsun." dedi.

Baba Mehmet Özpınar da acılarının hiç hafiflemediğini ancak oğullarının vatan uğruna şehadetiyle gurur duyduğunu ifade etti.

Şehit annesinden Anneler Günü'nde evlat özlemi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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