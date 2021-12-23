Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimize Ziyaretler Sürüyor

GEBZE, KOCAELİ (Habermetre) - Valimiz Seddar Yavuz'un talimatlarıyla Gönülden Gönüle projesi kapsamında ziyaretler yapmak üzere görevlendirilen Vali Yardımcılarımız, ilimiz genelinde yaptıkları hane ziyaretlerine bugün de devam edildi. Valimiz Seddar Yavuz'un örnek projelerinden biri olan ve görev yaptığı her yerde başarı ile uyguladığı Gönülden Gönüle projesi kapsamında, Gebze ilçemizde ikamet eden 3 Şehit ailesi ile 8 gazi ve gazi ailesini hanelerinde ziyaret eden Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, onlarla hemhal olarak gönül köprüleri kurmaya devam etti. Şehitlerimizin Emanetleri Ziyaret Edildi

İlk olarak Şehitlerimizin emanetleriyle bir araya gelen ve onlarla hasbihal eden Vali Yardımcısı İsmail Gültekin; her biri Gebze ilçemizin farklı mahallelerinde ikamet eden Şehitlerimiz; Kenan Canbaz, Hasan Şahin ve Cemil Korkmaz'ın emanetlerini ziyaret etti.

Valimiz Seddar Yavuz'un selamlarını iletip, şehitlerimizin emanetlerine bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sorarak sabırlar dileyen Vali Yardımcısı İsmail Gültekin: " Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Şehitlerimizin ve kahraman Gazilerimizin sayesinde bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyoruz. Allah sizleri sevdiklerinizle cennetinde buluştursun. " dedi.

Onur Abidelerimiz Ziyaret Edildi Ziyaretlerinin devamında Gazilerimiz; Rahmi Yıldız, Adem Palabıyık, Hüseyin Esen, Ekrem Yıldızhan, Ali Cebeci, Zeynel Özen, Mustafa Uzel ile Çetin Tezcan'ın evlerine misafir olan Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, onur abidelerimizle yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını sordu.

Kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmediklerini yapılan bu ziyaretlerden onur duyduklarını belirten gazilerimiz ve aileleri Vali Seddar Yavuz'a selamlarını ileterek şunları söylediler: " Hatırlanmak çok güzel. Evimize kadar gelerek ziyarette bulundunuz. Unutulmadığımızı bize hissettirdiniz. Sizlerin ziyaretiyle çok mutlu olduk. Her zaman yanımızda olan, bizleri unutmayan Sayın Valimize ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, sizlere kolaylıklar versin inşallah. " diyerek, memnuniyetlerini belirttiler.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet