Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Zehra Taşkesenlioğlu, "2019'da da yine büyüyeceğiz ama artık ekonomimizi 3 temel ayak üzerine oturtarak büyümeye devam edeceğiz. Kapsayarak, istihdam sorunu son bulacak şekilde ve sürdürülebilir büyümeyi kendimize hedef alarak büyüyeceğiz." dedi.

Taşkesenlioğlu, bir otelde düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri" formunda yaptığı konuşmada, 2002'de iktidara geldiklerinde yoksunlukları, yolsuzlukları ve yoksullukları ortadan kaldıracaklarını söylediklerini anımsattı.

Göreve geldiklerinde, temel hizmetleri alma noktasında, eğitim, sağlık, ulaştırma ve haberleşmede, temel insan hakkı diye ifade edilen hizmetleri almakta yoksun olunduğunu belirten Taşkesenlioğlu, şöyle konuştu:

"Yoksulduk, kişi başına düşen milli gelirimiz 3 bin dolar civarındaydı. Yolsuzluklar had safhasındaydı. Peki sonra neyi gerçekleştirdik? 2007'de sürekli büyümeyi hedefledik, 2011'de bu hedefimize devam ettik. 2019'da da yine büyüyeceğiz ama artık ekonomimizi 3 temel ayak üzerine oturtarak büyümeye devam edeceğiz. Kapsayarak, istihdam sorunu son bulacak şekilde ve sürdürülebilir büyümeyi kendimize hedef alarak büyüyeceğiz."

Taşkesenlioğlu, 2019'da yapılacak seçimlerin mihenk taşının ekonomi olduğunu da sözlerine ekledi.

AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin de ekonominin önemine değinerek "Sivas geniş coğrafyasıyla, köklü geçmişiyle, kültür ve medeniyetiyle gelişen, gelişmekte olan bir ilimiz. Geçmişten bu yana gelen birikimimizi bugün masaya yatıracağız. Tabii ki ihtiyacı olan bir il, ihtiyacı olduğu için de bu ihtiyaçların tespiti ve çözüm önerilerini birlikte arayacağız." dedi.

Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca ise Sivas'ın 2000'li yıllara kadar özel sektör yatırımı alamadığına dikkati çekerek "Sivas Selçuklu şehri, Osmanlı şehri, Cumhuriyet şehri. Sivas cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kamu yatırımları anlamında ciddi bir pay almış." diye konuştu.