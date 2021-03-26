Şehirlerarası otobüste maske tartışması...Yolcu muavinin boğazını sıktı
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Şehirlerarası otobüste maske tartışması...Yolcu muavinin boğazını sıktı

İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS - Haberler | 3. Sayfa

Şehirlerarası otobüste maske tartışması...Yolcu muavinin boğazını sıktı Muavin yolcuyu uyardı, neye uğradığını şaşırdı Ankara'dan Bursa'ya gelen şehirlerarası yolcu otobüsünde maske tartışması yaşandı.

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Şehirlerarası otobüste maske tartışması...Yolcu muavinin boğazını sıktı

Muavin yolcuyu uyardı, neye uğradığını şaşırdı

BURSA - Ankara'dan Bursa'ya gelen şehirlerarası yolcu otobüsünde maske tartışması yaşandı. Otobüs muavini yolcudan şikayetçi oldu. Devreye giren polisler taraflarla ayrı ayrı görüştü taraflar birbirlerinden daha sonra şikayetçi olmaktan vazgeçince otobüs yoluna devam etti.

Edinilen bilgiye göre, olay şehirlerarası bir yolcu otobüsünde yaşandı. İddiaya göre en arka koltukta oturan bir erkek yolcunun maskesinin takmadığı gören otobüs muavini yolcuyu ikaz ederek maskesini takmasını istedi.

Bunun üzerine yolcu, otobüs muaviniyle tartışarak boğazını sıktı. Yaşanan tartışmada otobüs İnegöl girişinde durarak durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Gelen ekipler tarafları dinledi, muavin yolcudan şikayetçi olurken, yolcu ise herhangi bir şikayette bulunmadı. Görüşmeler sonucu muavin şikayetinden vazgeçti.

Daha sonra otobüs yoluna devam etti.

Şehirlerarası otobüste maske tartışması...Yolcu muavinin boğazını sıktı
Şehirlerarası otobüste maske tartışması...Yolcu muavinin boğazını sıktı
Şehirlerarası otobüste maske tartışması...Yolcu muavinin boğazını sıktı
Şehirlerarası otobüste maske tartışması...Yolcu muavinin boğazını sıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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