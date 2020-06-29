ŞEHİRDER heyetinden Narman Peribacaları ve Tortum Şelalesi çıkarması
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ŞEHİRDER heyetinden Narman Peribacaları ve Tortum Şelalesi çıkarması

Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) Erzurum Valisi Okay Memiş'in öncülüğünde Erzurum'un en önemli turizm alanlarından olan Narman Peribacalarında ve Tortum Şelalesinde yapılan rekreasyon çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgeye bir gezi düzenledi.

ŞEHİRDER heyetinden Narman Peribacaları ve Tortum Şelalesi çıkarması
29.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:34

Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) Erzurum Valisi Okay Memiş'in öncülüğünde Erzurum'un en önemli turizm alanlarından olan Narman Peribacalarında ve Tortum Şelalesinde yapılan rekreasyon çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgeye bir gezi düzenledi. On üç kişiden oluşan ŞEHİRDER heyeti önce Narman Peribacalarında yapılan sosyal tesis inşaat alanını gezdi.

ŞEHİRDER heyeti "Kırmızı Periler Diyarı" olarak da bilinen Narman Peribacalarına yapılan gezi sonrası, Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser ziyaret edilerek yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda Başkan Eser'den bilgiler aldı. İnceleme ve görüşmelerin ardından ŞEHİRDER Heyeti adına bir açıklama yapan Murat Ertaş, Narman ilçe merkezine 10 km uzaklıkta olup 3 vadiden ve 13 milyon metrekareden oluşan doğa harikası kırmızı peri bacaları alanının şu ana kadar Narman-Pasinler asfaltına yakın çok çok az kısmın turistlerce tanındığını, gezildiğini fark ettiklerini ifade ederek bu büyük ve muhteşem güzelliğin her vadisinin her metrekaresinin turizme kazandırılma çalışmalarının kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini söyledi.

ŞEHİRDER gezi heyeti başkanı Murat Ertaş sözlerine şöyle devam etti: "Bilhassa sosyal medyada yeri ve mimarisi tartışılan sosyal tesis hakkında bizim de fikrimizi soran çok oldu. Biz de dernekçe bizzat gezip görmediğimiz çalışma hakkında fikir beyan etmedik. Şimdi hem gördüğümüzle hem yetkililerden aldığımız bilgilerle söyleyebiliriz ki sosyal tesis inşaatı yasaların ve köylüyle olan görüşmelerin ardından en isabetli yere yapılmıştır. Şöyle ki peribacalarının olduğu geniş saha "sit alanı" ilan edildiği için sit alanına tek bir çivi bile çakamazsınız. Belediye imar planı ve köylülerle yapılan görüşmeler neticesinde Narman-Pasinler karayolunun hemen yanına yapılan tesis ziyaretçilere sunacağı imkanlarla (lokanta, çay kahve salonları, mescit ve lavabolar) fevkalade kıymetli bir hizmetin merkezi olacak. Burada getirebileceğimiz tek eleştiri sosyal tesisin iki katlı değil de tek kat olmasının gerekliliğidir ki, 13 milyon metrekarelik yerde bir ayrıntıdır. Sayın valimize ve Narman Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Eser'e hassasiyetlerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

ŞEHİRDER Heyeti daha sonra Tortum Şelalesindeki çalışmaları inceledi. Yüksekliği ve doğal güzelliğiyle dünyanın en önemli şelalelerinden biri olan Tortum şelalesinin şimdiye kadar ihmal edilmiş olmasının eleştirisini yıllarca şehre gelen turistlerden ve misafirlerden işittiklerini dile getiren Ertaş, şelalenin etrafına yapılmaya başlanan sosyal yaşam alanlarının şelaleye ve turizme değer katacağını belirtti. Bilhassa şelale çevresinde kesme taştan yapılan yürüyüş yolları ve seyir cepleri hem estetik açıdan hem kullanış açıdan yediden yetmişe herkese hitap etmesi nedeniyle takdire şayan bulduklarını ifade eden ŞEHİRDER Heyeti Başkanı Murat Ertaş, "Birilerinin ulusal basında yahut sosyal medya sayfalarında dediği gibi şelalenin etrafı asla betonlaşmamış, aksine doğayla uyumlu kesme taşlar, taş duvarlar ve bu duvarları süsleyecek sarmaşıklar ve çiçeklerle Tortum Şelalesi cennetten bir köşe olmaya başlamış. Herkesi, yazılan çizilene değil bizzat gelip şelaleyi ve yapılan çalışmaları gezmeye davet ediyoruz. Şelale ve çevresi daha güvenli, daha güzel olmuş. Biz büyülendik, muhteşem olmuş. Yürüyüş yollarının her karesinde fotoğraf çekilmek istedik. Eminim ki artık gelin damat fotoğrafçılığı yeni bir mekan daha buldu. Şelale eskisinden çok daha iyi bir turizm cazibe merkezi olmuş. Sayın valimiz başta olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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