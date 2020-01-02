02.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:30

Eyüpsultan Belediyesi tarafından 2016-2017 döneminde ilk kez hayata geçirilen, 7. Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Yarışması'nda Kültür ve Sanat Kategorisinde Altın Karınca Ödülü alan Şehir ve Medeniyet Okulu'nda eğitimler başladı.



Eyüpsultan Belediyesi bünyesindeki EYSAM'ın (Eyüpsultan Araştırma Merkezi) katkılarıyla düzenlenen Şehir ve Medeniyet Okulu'nda öğrenciler Şehir Yönetimi Atölyesi, Kentsel Tasarım Atölyesi, Şehir Estetiği Atölyesi, Şehir Kültürü Atölyesi ve İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi olmak üzere beş farklı atölyede yerel yönetimler üzerine ihtisaslarını gerçekleştiriyor.



Şehir ve şehircilik alanında uzmanlaşmak isteyenlerin okulu



Eyüpsultan'da yaşayan medeniyet mirası ve kültürel hazinelerinin izinde yeni strateji ve yaklaşımlar geliştirmeyi amaçlayan Şehir ve Medeniyet Okulu, şehir ve şehircilik alanında uzmanlaşmak isteyenler için tasarlandı. Alanında özgün ve model olabilecek bir içeriğe sahip olan Şehir ve Medeniyet Okulu; katılımcılarına, şehirciliğin kadim mirası üzerinde geçmişi anlama, günümüzü yorumlama ve gelecek için yerinde öngörüler ve düzenlemeler yapma kabiliyeti kazandırmayı hedefleyen entegre bir eğitim programı.



Öğrenciler, atölyelerde eğitmenlerden birebir eğitim alma fırsatı yakalarken aynı zamanda katılımın zorunlu olduğu seminer programlarında perspektif gelişimlerini tamamlıyor. Bunun yanında okulda; saha araştırmaları, aktif okuma ve mülahazalar ile şehrin geleceğine yön verecek teknik, teorik bilgi ve eğitimin ortaya çıkması planlanıyor. Atölyelerde eğitim gören öğrenciler, yıl sonunda grup çalışmasıyla ya da bireysel olarak tasarladıkları projelerini ve kaleme aldıkları makalelerini teslim ederek okuldan mezun oluyorlar.



"Atölye çalışmaları ufkumu geliştirdi"



Bahçelievler Meslek Lisesi'nde İnşaat Teknolojsi, Mimari Teknik Yapı Ressamlığı bölümünde öğretmenlik yapan Zeynep Karakaya, İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi'nde yapılan çalışmaların ufkunu geliştirdiğini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu: "Mesleğimle ilgili bir branş olduğu için özel bir ilgim vardı. Aynı zamanda minyatür eğitimi aldığım için hem desenleri kullanmak hem de mimarideki kullanış biçimlerinin temelini öğrenmek için atölye çalışmalarına dahil oldum. Hocamızı da öncesinde takip ettiğim için, bu işi en doğru yerde en doğru kişiden öğrenmek istedim. Bizlere bu imkanı sunan Eyüpsultan Belediyesi'ne ve Başkan Deniz Köken'e teşekkür ediyorum."



"Atölye çalışmalarına katılmak için Ankara'dan geliyorum"



İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi'ne katılmak için her cumartesi Ankara'dan, Eyüpsultan'a gelen Mimar Feriha Yıldırım, atölyede yapılan çalışmalardan memnun kaldığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Mimar olduğum için burada yapılan çalışmalar mesleki açıdan da bana yarar sağlıyor. İşin teknik detaylarını, geometrik çizimleri daha doğru, düzgün ve kurallarına göre öğrenmeye çalışıyorum. Her hafta sonu Ankara'dan gelmek zor olsa da burada olmayı seviyorum."



"Atölye çalışmalarının mesleğime çok büyük katkısı var"



Şehir Yönetimi Atölyesi'ne Ümraniye'den katılan ve 25 yıldır bir inşaat firmasında çalışan Müzeyyen Yılmaz ise Şehir Yönetimi Atölyesi'nin yaptığı işle çok alakası olduğunu söyleyerek şunları söyledi: "Şehir yönetimleri bizim yaptığımız işlerin karar mercii; o yüzden karar mercilerinin nasıl düşündüğünü, nasıl yaklaştığını, şehirleşmelerin nasıl belirlendiğini, yönetimlerin nasıl uygulandığını öğrenmenin benim mesleğime çok katkısı olacağını düşünüyorum. Derste bir belediye başkanının bir şehri nasıl yöneteceğine dair o düşünce perspektifine sahip olabileceğim hissiyatını kendimde buluyorum. - İSTANBUL

Kaynak: İHA