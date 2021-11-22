ŞEHİR TİYATROLARININ "KYBELE" ADLI OYUNUNUN ÖZEL GÖSTERİMİNDE KADINLAR BİR ARAYA GELDİ

ESKİŞEHİR (Habermetre) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Kybele" adlı oyuna Eskişehir Şehir Tiyatrolarının davetlisi olarak gelen kadın izleyiciler anlamlı bir buluşmaya eşlik ettiler.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nin düzenlediği buluşmada bir araya gelen özel misafirler "Kybele" oyununu büyük bir beğeni ve ilgi ile izlediler.

Antik çağlardan günümüze, yakın coğrafyada adı geçen Artemis, Niobe, Andromahe, Teodora'nın da aralarında bulunduğu tarihi isimleri sahneye taşıyan, Osmanlı İmparatorluğundan ve yakın tarihimizden kadın karakterleri ve Sabiha Gökçen, Afife Jale, Muazzez İlmiye Çığ, Türkan Saylan, gibi birçok Cumhuriyet kadınını anarak, saygı duruşunda bulunulan oyun, Güngör Dilmen'in "Ben Anadolu" adlı eserinden yola çıkılarak uyarlandı. Rejisörlüğünü Murat Atak'ın üstlendiği oyunda Şehir Tiyatroları sanatçısı Burcu Tutkun Turan rol alıyor.

Birleşmiş Milletler, 25 Kasım gününü "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" ilan etti. Bu doğrultuda, 25 Kasım ile 10 Aralık İnsan Hakları Günü arasında kalan 16 gün, tüm dünyada bir farkındalık kampanyasına dönüştürülüyor ve farklı birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de hafta boyunca farkındalık çalışmalarını sürdürecek.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

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