Şehir merkezinde sera sayısı artıyor

03.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:10

Eskişehir'de Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinden sonra şehir merkezine yapılan seraların sayısı her geçen gün artıyor.



Eskişehir'in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde geniş bir yere sahip olan seralar son zamanlarda şehir merkezinde artış göstermeye başladı. Eskişehir şehir merkezi Gazipaşa mahallesinde kurulan seralar özellikle yeşillik sebzelerin yeni adresi oldu. Kış aylarının olmasına rağmen sera kurulumları devam ediyor. Yaz aylarında daha da hızlanması beklenen seralar Eskişehir ekonomisine katkı sağlarken, tarım alanında da önemli bir yer tutmaya başladı. Bölgedeki seraları kuran usta Mehmet Ali Şen, kış aylarına rağmen sera kurmaya devam ettiklerini söyledi.



Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerine oranla şehir merkezine daha çok sera kurmaya başladıklarını ifade eden Şen, "Bir dönümü yaklaşık olarak 45 bin liraya kuruluyor. Biz 12-13 gün içinde teslim ediyoruz. Tabi ki çalışan elaman sayısına göre bu süre değişir. Yaz aylarında işlerimiz daha yoğun oluyor. Ancak kış aylarında da durma noktasına gelmedi. Bu bölgeye yoğun ilgi var" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA