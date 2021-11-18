ERZURUM (İHA) - Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör aşılamaya dikkat çekti

Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör:

"Avrupa'da görüldüğü kadarıyla hastalık konusunda ciddi artışlar halen daha devam ediyor"

ERZURUM - Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, aşılama noktasında vatandaşları uyarmaya devam ettiklerini belirterek maske ve mesafe konusundaki hassasiyetin artırılması gerektiğini söyledi.

Hastalık konusunda belki bir durağanlık durumu yaşandığını ifade eden Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, "Avrupa'da görüldüğü kadarıyla hastalık konusunda ciddi artışlar halen daha devam ediyor. Dünyada da yine uyarılara ve tedbirlere devam ediyoruz. Erzurum Şehir Hastanesi olarak hem Kovit-19'la hem de normal hasta seyrimiz devam etmektedir. Yoğun bakımlarda tedbirlerimiz devam etmektedir. Sayılar belki azalmış görülse bile aşısız vatandaşlara aşı yaptırılmaları konusunda uyarılımız devam etmektedir. Hem servislerde hem de yoğun bakımlarda vatandaşlara aşı konusunda uyarılımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlarımıza aşı konusunda uyarılarının devam ettiğini anlatan Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, "Gelin bir an önce aşılarınızı olunuz. Okullar açılsa bile bizler aldığımız tedbirleri aynen devam ettiriyoruz. Normal yatışlarımız devam etmektedir. Vatandaşlara uyarılımız her zaman şu maskeyi takmaları ve belli bir mesafeyi de korumalarını öneriyoruz. Önemli bir konu olan aşılarını yapmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.