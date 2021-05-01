Şehir eşkıyaları pompalı tüfekle yol kesip gasp yaptılar.. O anlar kameraya yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehir eşkıyaları pompalı tüfekle yol kesip gasp yaptılar.. O anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı / FARUK POLAT - Haberler | 3. Sayfa

Şehir eşkıyaları pompalı tüfekle yol kesip gasp yaptılar.

Şehir eşkıyaları pompalı tüfekle yol kesip gasp yaptılar.. O anlar kameraya yansıdı

Gaziantep'te pompalı tüfekle vatandaşların yolunu kesip cep telefonunu gasp eden şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, ellerine pompalı silahları alıp yol keserek iki kişinin cep telefonunu gasp eden şüpheliler emniyetin başarılı çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Şahinbey İlçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, iki şüphelinin ellerine aldıkları pompalı tüfeklerle yoldan geçenlerin önünü keserek cep telefonunu gasp ettiği ihbarı üzerine bölgede inceme yapan ekipler bir iş yerinin güvenlik kamerasını incelediklerinde iki şüphelinin kimliklerini belirledi. Görüntülerde şüphelilerinden biri önünü kestikleri mağdura doğrulttukları pompalı tüfek ile korkutarak cep telefonunu istedi. Korkuyla ne yapacağını şaşıran mağdur cep telefonunu verdi. Gasp gerçekleştiren şüpheliler daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntüleri inceleyen ekiple şüphelilerden bitinin Y.T. olduğunu tespit etti. Eve gelen polisleri görerek kaçmaya başlayan Y.T ile ekipler arasında kısa süreli yaşanan kovalamaca sonucu mahalle arasında kıskıvrak yakalandı.

Üzerinde 2 cep telefonu çıkan şüpheli Y.T. gözaltına alınırken polis diğer şüphelinin yakalanması çalışmasını sürdürüyor.

Şehir eşkıyaları pompalı tüfekle yol kesip gasp yaptılar.. O anlar kameraya yansıdı
Şehir eşkıyaları pompalı tüfekle yol kesip gasp yaptılar.. O anlar kameraya yansıdı
Şehir eşkıyaları pompalı tüfekle yol kesip gasp yaptılar.. O anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK POLAT

Galericiler de dünden razı: Çip krizi devam ederse ikinci el araç fiyatları yüzde 20 artabilir
Galericiler de dünden razı: Çip krizi devam ederse ikinci el araç fiyatları yüzde 20 artabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Derya Yanık Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burcu Biricik Hakan Sabancı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şehir eşkıyaları pompalı tüfekle yol kesip gasp yaptılar.. O anlar kameraya yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 15:37:25. #1.15#

title