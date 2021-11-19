Eklenme tarihi 19 Kasım 2021

ABONE OL ŞEHİR EKRANI TV'DE SEZAİ KARAKOÇ ÖZEL YAYINI Türk edebiyatını önemli isimlerinden mütefekkir ve şair Sezai Karakoç, 88 yaşında aramızdan ayrılarak ebedi aleme göç etti. Diriliş düşüncesinin mimarı Karakoç'un Şehzade Camii'nde gerçekleştirilen cenaze namazı ise Esenler Belediyesi yayın organı Şehir Ekranı TV'de canlı olarak ekranlara geldi. Yayına yazar Süleyman Ragıp Yazıcılar, yazar Şakir Kurtulmuş, edebiyatçı Selim Tiryaki, şair İsmail Kılıçarslan ve çok sayıda isim katılarak Karakoç'un vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

HEP HAKİKATİ SAVUNDU Yazar Şakir Kurtulmuş, "Üstadı dünya sürgünündeki hayatından uğurlarken çok hüzünlüyüz. Büyük bir yakınımızı kaybetmiş olmanın hüznü var. Üstat, 60 yılı aşkın süredir hayatında diriliş şemsiyesi altında hep hakikat medeniyetini savunan bir insandı. Onun diriliş nesline olan inancı tamdı. Bu gençlerimizi burada görmek bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

KARAKOÇ'UN DİRİLİŞİNE ŞAHİT OLUYORUZ Şair İsmail Kılıçarslan ise şunları kaydetti: "Büyük adamların etki alanları büyük olur. Vefatlarıyla etki alanlarının ne kadar büyük olduğunu görürsünüz. Şu caminin bahçesinde 10 yaşındaki çocuktan 90 yaşındaki ihtiyarlara kadar rahmetli Sezai Karakoç'a son görevlerini yerine getirmek için avluyu dolduran insanlarla karşılaşıyoruz. Herkesin ortak cümlesi: 'Başımız sağolsun' oldu. Bu ancak büyük insanlara nasip olacak bir uğurlama biçimidir. Hayatını diriliş fikrinin inşasına adamış üstat Sezai Karakoç'a da böyle bir veda yakışırdı. Allah mekanını cennet etsin, menzilini mübarek etsin. Bugün Efendimiz (SAV)'in bir hadis-i şerifi tecelli ediyor gibi geliyor bana. Efendimiz buyurdular ki, 'İnsan uykudadır, ölünce uyanır'. Bugün Sezai Karakoç'un uyanışına, kendi isimlendirilişiyle dirilişine şahit oluyoruz. Aramızdan ayrıldı, hayat üzülsün, cennet sevinsin. "

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