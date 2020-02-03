Şehidin vasiyeti 'Vedia Nur' doğdu

03.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:18

Hakkari'nin İran sınırındaki Yüksekova ilçesi Alandüzü bölgesinde 14 Mayıs 2019 tarihinde şehit olan Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin eşi Nurdan Demirci, 3 kilo 420 gram ağırlığında bir kız bebeği dünyaya getirdi.



Nurdan Demirci, bebeğine, emanet anlamına gelen Vedia Nur ismini koydu. Çocuğunu sağlıklı olarak dünyaya getirmenin sevincini yaşadığını belirten Nurdan Demirci, "Değişik duygular içindeyim. Allah'ım herkese bu sevinci yaşatsın. Eşim Volkan ile kendim adım olan Nurdan'dan oluşan ortak bir isim olmasını istedim. Eşim ile isim belirleyememiştik. Sonradan kendi kararım neticesinde kızıma bu isimi verdim. 3 kilo 420 gram doğan kızım bizleri çok mutlu etti" dedi.



Şehit Volkan Demirci kız çocuğunu çok istiyormuş



Şehit Volkan Demirci'nin kız çocuğunu çok istediğini söyleyen eşi Nurdan Demirci, "Saçlarının sarı, gözlerinin mavi olmasını isteyen eşimin saç tahmini tuttu fakat gözlerini ne renk o yeni doğduğu için tam belli değil. Babasının gönüne göre bir kızım oldu" diye konuştu.



Vali Yavuz da ziyaret etti



Hastanede Demirci ailesini ziyarete gelen Ordu Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, göz aydınlığı temennisinde bulunarak aileyi tebrik ettiler. Vali Yavuz, "Şehidimizin emaneti bizim emanetimizdir. Herhangi bir sıkıntılarında daima yanınızdayız. Allah uzun ömürler versin kızımıza" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA