Son dakika gündem: Şehit babası devrilen traktörün altında yaşamını yitirdi
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Son dakika gündem: Şehit babası devrilen traktörün altında yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Kemal Erben - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 2012 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek'in babası İbrahim Tunçbilek, evinin önünde devrilen traktörün altında kalıp, yaşamını yitirdi.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 2012 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek'in babası İbrahim Tunçbilek, evinin önünde devrilen traktörün altında kalıp, yaşamını yitirdi. Şehidin annesi Safiye Tunçbilek ise aynı kazada ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Eğirdir ilçesi Gökçehöyük köyünde oturan Şehit Ömer Tunçbilek'in babası İbrahim Tunçbilek, eşi Safiye Tunçbilek ve torunu Ömer Niyazi Yalçın'ı (9) da alıp traktörle bahçelerine çalışmaya gitti. Domates toplayan, bir süre sonra eşi ve torunuyla eve dönen İbrahim Tunçbilek'in kullandığı traktör, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı. Yaklaşık 2 metre yükseklikteki istinat duvarından düşerek ters dönen traktörün altında kalan İbrahim Tunçbilek ve eşi Safiye Tunçbilek ağır yaralandı, torunları Ömer Niyazi Yalçın ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede İbrahim Tunçbilek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edilen Safiye Tunçbilek ise önce ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne, ardından da Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.'BABA BENİ BIRAKIP GİTME'Şehit Ömer Tunçbilek'in kız kardeşi Ünver Tunçbilek, babasının cansız bedeninin olay yerinden kaldırıldığı sırada, "Baba beni bırakıp gitme, bu nasıl bir kara yazıdır, beni bırakıp gidemezsin" diye feryat etti. Ünver Tunçbilek'i yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin diğer kardeşi Şuayip Tunçbilek de üzüntü yaşadı. Eğirdir Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından şehit babası İbrahim Tunçbilek'in cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.2012 YILINDA ŞEHİT DÜŞTÜ

Kayseri'de uzman çavuş olarak görev yaparken, birliğine verilen görevle Hakkari'nin Çukurca ilçesine giden Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek, 25 Kasım 2012 tarihinde teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralandı. Ankara GATA'da tedaviye alınan Tunçbilek, 4 Aralık 2012 sabahı şehit düştü. Şehidin o dönem 1,5 yaşında olan kızı Safiye de babasız kaldı.


Son dakika gündem: Şehit babası devrilen traktörün altında yaşamını yitirdi
Son dakika gündem: Şehit babası devrilen traktörün altında yaşamını yitirdi
Son dakika gündem: Şehit babası devrilen traktörün altında yaşamını yitirdi
Son dakika gündem: Şehit babası devrilen traktörün altında yaşamını yitirdi
Son dakika gündem: Şehit babası devrilen traktörün altında yaşamını yitirdi
Son dakika gündem: Şehit babası devrilen traktörün altında yaşamını yitirdi
Son dakika gündem: Şehit babası devrilen traktörün altında yaşamını yitirdi
Son dakika gündem: Şehit babası devrilen traktörün altında yaşamını yitirdi
Son dakika gündem: Şehit babası devrilen traktörün altında yaşamını yitirdi
Son dakika gündem: Şehit babası devrilen traktörün altında yaşamını yitirdi
Son dakika gündem: Şehit babası devrilen traktörün altında yaşamını yitirdi
Son dakika gündem: Şehit babası devrilen traktörün altında yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kemal Erben

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