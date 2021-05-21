SEGM, geleceğe dair hayalleri olan gençleri GENÇSEGM'e katılmaya davet ediyor

Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği (SEGM) çatısı altında çalışmalarına başlayan GENÇSEGM, fark oluşturacak projelerin hayata geçirilmesini planlarken, SEGM Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk, "Geleceğe dair hayalleri olan tüm gençleri GENÇSEGM'E katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği (SEGM) çatısı altında çalışmalarına başlayan GENÇSEGM, fark oluşturacak projelerin hayata geçirilmesini planlarken, SEGM Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk, "Geleceğe dair hayalleri olan tüm gençleri GENÇSEGM'E katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği (SEGM), iş dünyası ile sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra gençlere yönelik programlara da ev sahipliği yapıyor. Dernek, "Sürdürülebilir Yarınlar" projesinde üniversite öğrencileriyle birlikte ISO 500'de yer alan kuruluşları sürdürülebilirlik açısından inceliyor ve projeye katılan gençler için 21. yüzyıl yetkinlikleri sertifika programını hazırlıyor. Yine dernek, gençlere yönelik SEGM Akademi programları ve webinarlar ile de üniversite öğrencilerinin donanımlarını artırmaları için bilgi ve birikimini paylaşıyor.

Gençlerin harekete geçme isteklerini duyan SEGM, artık çatısı altında GENÇSEGM'nin de kurulduğunu açıkladı.

Amaç daha çok gençlerle buluşmak, fark oluşturacak projelere imza atmak

GENÇSEGM'nin tanıtım toplantısının 25 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşeceğini ifade eden ve yapılanmanın öğrencilerin talebi ve fikri olduğunu ifade eden SEGM Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk, "Gençlerin gelecekten beklentileri ve bizlerden talepleri, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında ifade edilen insana yakışan bir dünyada özgürce var olabilmek; ancak farkındalığı yüksek gençler sadece beklemenin, harekete geçmeden istemenin yeterli olamayacağını görüyor. Üniversite öğrencileri aktif olarak fark oluşturacak projelerde yer alırken, bir yandan da kendi donanımlarını yükselterek dönüşen dünyada daha güvenle var olabilmek istiyor. Biz SEGM olarak öğrencilerimizi hem STK sorumluluğu ile kariyer yolculuklarında desteklemeyi hem de birlikte yürüteceğimiz katma değeri yüksek projeler ile topluma katkı sunmayı hedefliyoruz. Geleceğe dair hayalleri olan tüm gençleri GENÇSEGM'E katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Çağlar Çabuk SEGM ve GENÇSEGM'in tüm faaliyetlerinin www.segm.org.tr adresinden ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebileceğini de ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı