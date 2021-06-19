Şefkatli sevgili: Bu görüntüler yürekleri ısıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şefkatli sevgili: Bu görüntüler yürekleri ısıttı

Şefkatli sevgili: Bu görüntüler yürekleri ısıttı
Hürriyet - Haberler | Magazin

PLAJDA BİR GÜNGeçen hafta, sağ omuzundan bir operasyon geçirdiğini sosyal medya hesabından duyuran 27 yaşındaki Euigenie Bouchard, önceki gün kendisi gibi sporcu olan sevgilisi Mason Rudolph ile birlikte Miami'de plajda görüntülendi.

PLAJDA BİR GÜN

Geçen hafta, sağ omuzundan bir operasyon geçirdiğini sosyal medya hesabından duyuran 27 yaşındaki Euigenie Bouchard, önceki gün kendisi gibi sporcu olan sevgilisi Mason Rudolph ile birlikte Miami'de plajda görüntülendi.

SAĞ OMUZUNDAN OPERASYON GEÇİRDİ

Bouchard'ın sağ kolu, kısa bir süre önce geçirdiği operasyon nedeniyle askıdaydı. Fakat tenis yıldızı buna rağmen, denize girmekten kendini alıkoyamadı. Özel bir askı ile ameliyatlı kolunu güvene alan Bouchard'a sevgilisi Rudolph da çok yardımcı oldu.

ÖNCE GÜNEŞ KREMİ SÜRDÜ

İki sevgili denize girmeden önce Mason Rudolph, Eugenie Bouchard'a güneş kremi sürdü. Sevgilisine şefkatli bir şekilde davranan Rudolph, denizde de aynı tavrını sürdürdü. Rudolph sağ kolunu kullanamayan sevgilisi Bouchard'a elinden gelen yardımı yaptı.

YARDIM ELİ UZANDI

Dalgalar nedeniyle saçları yüzünü kapatan Eugenie Bouchard'a yardım eli yine sevgilisi tarafından geldi. Rudolph, Bouchard'ın görüşünü kapatan saçlarını eliyle tutup geriye doğru itti.

SEVGİ DOLU 

İki sevgili denize girip çıktıktan sonra kumsala dönüp şezlonglarına uzanarak güneşlenmeye başladı. Bouchard ve Rudolph'un şefkat dolu görüntüleri plajda oturanların da yüreklerini ısıttı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Aytaç Kara Mert Müldür Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şefkatli sevgili: Bu görüntüler yürekleri ısıttı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 10:58:58. #1.14#

title