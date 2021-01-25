Sefirin Kızı Tuba Büyüküstün kimdir? Sefirin Kızı Nare kimdir? Tuba Büyüküstün kaç yaşında, boyu kaç?

Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'ün gidişi sonrası Yerine "Nare" karakterini canlandıracak olan Tuba Büyüküstün merak konusu oldu. Peki, Sefirin Kızı Tuba Büyüküstün (Nare) kimdir?

Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldıktan sonra Nare karakterini kimin canlandıracağı merak konusu olmuştu. Yeni bölümlerde Nare rolüne Tuba Büyüküstün canlandıracak. Peki, Sefirin Kızı Nare kimdir? Sefirin Kızı Tuba Büyüküstün kimdir?

SEFİRİN KIZI TUBA BÜYÜKÜSTÜN (NARE) KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Temmuz 1982

Kaç yaşında: 38 yaşında

Nereli: İstanbul

Tuba Büyüküstün boyu: 1,73 m

Tuba Büyüküstün 5 Temmuz 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Kırım göçmeni, baba tarafından ise Girit göçmeni kökenlidir. İstanbul Özel Doğuş Okulları'ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa başladı.

2003 yılında Aydın Bulut'un yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünde oynayarak, dizi oyunculuğuna başladı. 2004 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Çemberimde Gül Oya adlı dizide Zarife karakterini canlandırarak adından söz ettirdi. Yine aynı yıl Cemal Şan'ın yönettiği Gülizar adlı televizyon filminde Gülizar karakterini canlandıran Büyüküstün, bu rolüyle Sırbistan-Karadağ Uluslararası TV Festival Bar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

2005 yılında Aydın Bulut'un yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Ihlamurlar Altında adlı dizide Bülent İnal ve Sinan Tuzcu ile başrolü paylaşarak, büyük bir çıkış yaptı. Aynı yıl Babam ve Oğlum adlı sinema filminde Aysun karakterini canlandırarak bir kez daha Çağan Irmak'la çalıştı ve sinemaya adım attı.

2006 yılında Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği Sınav adlı sinema filminde oynayan Büyüküstün, bu filmde ünlü oyuncu Jean-Claude Van Damme ile çalışma fırsatı yakaladı.

2007 yılında Antakya'da çekilen, Cevdet Mercan'ın yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide Murat Yıldırım ve Çetin Tekindor'la başrolü paylaştı. Aynı yıllarda Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında, Asi gibi dizilerinin Arap televizyonlarında gösterilmesiyle birlikte, Orta Doğu'da büyük bir üne kavuştu ve Türk dizilerinin yurt dışına ihracında önemli bir rol oynadı. Başrolünü oynadığı Asi dizisi 67 ülkedeki izlenme oranlarıyla, 51. Monte-Carlo Televizyon Festivali'nde En İyi Pembe Dizi kategorisinde aday gösterildi.

2010 yılında Yusuf Kurçenli'nin yönettiği Yüreğine Sor filmiyle sinemada ilk başrolünü oynadı. Daha sonra atv'de yayınlanan Gönülçelen adlı dizide, Cansel Elçin'le birlikte başrolü paylaştı. 2013 yılının ilk günlerinde, Star TV'de yayınlanmaya başlayan 20 Dakika adlı dizide İlker Aksum ile birlikte başrolü paylaşarak, 1,5 yıl ara verdiği ekranlara geri döndü. 20 Dakika dizisindeki rolüyle 42. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu kategorisine aday gösterilerek, Emmy'e aday olabilen ilk Türk oyuncu unvanını aldı.

2014 yılında UNICEF Türkiye'nin iyi niyet elçisi seçilen Büyüküstün, yine 2014 yılının Mart ayında başlayan ve atv'de yayınlanan Kara Para Aşk dizisinde Engin Akyürek ile birlikte başrolü paylaştı. Kara Para Aşk dizisindeki rolüyle İhracatın Yıldızları ödülünü alırken, yine bu rolü ve yardımseverliği nedeniyle 14. Uluslararası Giuseppe Sciacca Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi.

2015 yılının son aylarında sinemaya ağırlık vererek, biri kısa film olmak üzere Orman, Rüzgarın Hatıraları ve Dar Elbise filmlerinde rol aldı.

2016 yılında ise Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Nejat İşler gibi önemli oyuncularla birlikte ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in İstanbul Kırmızısı filminde oynayan Büyüküstün, Kasım ayında başlayan ve Star TV'de yayınlanmış Cesur ve Güzel dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrolü paylaşmıştır.

Tuba Büyüküstün

TUBA BÜYÜKÜSTÜN FİLMLERİ

2005Babam ve OğlumAysun

2006SınavZeynep Erez

2010Yüreğine SorEsma

2015OrmanZeynep

2014Rüzgarın HatıralarıZepur

2016Dar ElbiseHelin

2016İstanbul KırmızısıNeval

TUBA BÜYÜKÜSTÜN DİZİLERİ

2003Sultan Makamı Nesrin

2004Çemberimde Gül OyaZarife

2005 - 2007Ihlamurlar AltındaFiliz Tekiner

2007 - 2009 Asi

2009 Beni w Benak

2010-2011 Gönülçelen Hasret

2014-2015 Kara Para Aşk

2016-2017 Cesur ve Güzel

2020 Rise of Empires: Ottoman

2020 NMenajerimi Ara

2021 Sefirin Kızı

Televizyon Filmleri

2004Gülizar

2005 Aşk Yolu Deniz