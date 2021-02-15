Sefirin Kızı Neslihan Atagül neden diziden ayrıldı, neden yok? Sefirin Kızı Nare öldü mü, diziden mi ayrıldı?

Sefirin Kızı dizisinde Nare Çelebi karakterini canlandıran Neslihan Atagül diziden ayrıldı. Nare karakterinin yerine başka bir oyuncu geldi. Peki Neslihan Atagül neden ayrıldı? Neslihan Atagül hastalığı mı var? Nare karakterini kim canlandıracak? Yeni gelen oyuncu kim?

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı başrolünü oynadığı Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı. Atagül'ün yerine ise başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün getirildi. Peki Sefirin Kızı Neslihan Atagül neden diziden ayrıldı?

SEFİRİN KIZI NARE DİZİDEN AYRILDI MI, ÖLDÜ MÜ?

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Sefirin Kızı dizisine devam edemeyeceğini açıklayan Atagül, '' Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız. En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere...'' ifadelerine yer vererek veda etti.

NESLİHAN ATAGÜL SEFİRİN KIZI'NDAN NEDEN AYRILDI?

Star TV'nin ilgi çeken dizisi Sefirin Kızı başrol oyuncuları Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu oldukça dikkat çekiyor. Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül Doğulu yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Verdiği hızlı kilolar ve yaşadığı sağlık sorunları sonrasında 10 günlük sağlık raporu alan Neslihan Atagül, dizide yer alacak mı merak edilmişti ki diziden resmi bir açıklama geldi. İzleyiciler, gözlerini Sefirin Kızı'na çevrildi.

Hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi konulmuştu. Hızlı kilo veren ve durumu ağır olan Neslihan Atagül, bir süre ekranlarda görülemeyecek. Hastanede olan oyuncunun durumunun iyiye gitmesi bekleniyor. hayranlarını üzen bir diğer haber de Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızından ayrılması oldu.

Diziden yapılan açıklama yukarıdaki gibidir.

SEFİRİN KIZI NARE'NİN YERİNE KİM GELECEK?

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı başrolünü oynadığı Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı. Atagül'ün yerine ise başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün getirildi.

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. 2005 yılında reklam filmi ile sektöre adım attı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okudu.

Neslihan Atagül Doğulu, oyunculuk hayatına ilk kez 2006'da Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım atmıştır. Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. 18 Kasım 2011 tarihinde Atv'de yayına başlayın, Mahsun Kırmızıgül'ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk dizi çalışması olan "Hayat Devam Ediyor" adlı dizide oynadı. 2012 yılında otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan filmde Zehra rolüne hayat verdi. Araf filminde rol alan Atagül, 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen'in yaptığı, başrollerini Kadir Doğulu ile Paylaştığı Fatih Harbiye adlı televizyon dizisinde oynadı.

2015 yılında Senden Bana Kalan adlı sinema filminde Ekin Koç ile başrolleri paylaştı. Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, başrollerinde Burak Özçivit ve Atagül'ün oynadığı Kara Sevda adlı dizide oynamıştır. 2016 yılında Pantene markasının reklam yüzü oldu. 25 Kasım 2015 tarihinde, Kadir Doğulu ile nişanlanmış daha sonra da evlenmiştir.