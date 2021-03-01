Sefirin Kızı Nare Çelebi (Neslihan Atagül) diziden mi ayrıldı, neden yok? Neslihan Atagül neden ayrıldı, yerine hangi oyuncu geldi?
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Sefirin Kızı Nare Çelebi (Neslihan Atagül) diziden mi ayrıldı, neden yok? Neslihan Atagül neden ayrıldı, yerine hangi oyuncu geldi?

01.03.2021 19:46 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:49
Sefirin Kızı Nare Çelebi (Neslihan Atagül) diziden mi ayrıldı, neden yok? Neslihan Atagül neden ayrıldı, yerine hangi oyuncu geldi?

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı başrolünü oynadığı Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı. Atagül'ün yerine ise başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün getirildi. Peki Sefirin Kızı Neslihan Atagül neden diziden ayrıldı?

Sefirin Kızı dizisinde Nare Çelebi karakterini canlandıran Neslihan Atagül diziden ayrıldı. Nare karakterinin yerine başka bir oyuncu geldi. Peki Neslihan Atagül neden ayrıldı? Neslihan Atagül hastalığı mı var? Nare karakterini kim canlandıracak? Yeni gelen oyuncu kim?

NESLİHAN ATAGÜL SEFİRİN KIZI'NDAN NEDEN AYRILDI?

Star TV'nin ilgi çeken dizisi Sefirin Kızı başrol oyuncuları Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu oldukça dikkat çekiyor. Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül Doğulu yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Verdiği hızlı kilolar ve yaşadığı sağlık sorunları sonrasında 10 günlük sağlık raporu alan Neslihan Atagül, dizide yer alacak mı merak edilmişti ki diziden resmi bir açıklama geldi. İzleyiciler, gözlerini Sefirin Kızı'na çevrildi.

Hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi konulmuştu. Hızlı kilo veren ve durumu ağır olan Neslihan Atagül, bir süre ekranlarda görülemeyecek. Hastanede olan oyuncunun durumunun iyiye gitmesi bekleniyor. hayranlarını üzen bir diğer haber de Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızından ayrılması oldu.

Sefirin Kızı Nare Çelebi (Neslihan Atagül) diziden mi ayrıldı, neden yok? Neslihan Atagül neden ayrıldı, yerine hangi oyuncu geldi?

Diziden yapılan açıklama yukarıdaki gibidir.

SEFİRİN KIZI NARE'NİN YERİNE KİM GELECEK?

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı başrolünü oynadığı Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı. Atagül'ün yerine ise başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün getirildi.

SEFİRİN KIZI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Mavi: Tuba Büyüküstün

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

Kahraman: Bülent Şakrak

Ceylan: Gözde Çığacı

Dudu: İlayda Ildır

Necdet: Sami Aksu

Gülsiye: Yağmur Başkurt

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Sefirin Kızı, NGM ve O3 Medya ortak yapımı, ilk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisidir. 36 bölüm dizide yer alan Neslihan Atagül, rahatsızlığı sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalmış ve onun yerine Tuba Büyüküstün gelmiştir.

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