Sefirin Kızı canlı izle! Star TV Sefirin Kızı 44. yeni bölüm canlı izle! Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?
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Sefirin Kızı canlı izle! Star TV Sefirin Kızı 44. yeni bölüm canlı izle! Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

15.03.2021 21:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:56
Sefirin Kızı canlı izle! Star TV Sefirin Kızı 44. yeni bölüm canlı izle! Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı bugün Star TV'de başlıyor. Sefirin Kızı canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Sefirin Kızı 44. bölüm canlı izleme linki! Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı dizisi canlı izle! Star TV Sefirin Kızı izle!

Yeni dizi Sefirin Kızı STAR TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir. Sefirin Kızı 45. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 44. bölüm kesintisiz izle!

SEFİRİN KIZI CANLI İZLE!

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mavi'nin Melek'i kaçırmasıyla aralarında bambaşka bir bağ kurulmaya başlar. Diğer tarafta Melek'in ortada olmaması Sancar ve Güven'i büyük bir paniğe sürüklerken aralarındaki gerilimi de tırmandırır.

Dudu arka arkaya sıraladığı yalanlarla Yahya'nın gözünde kendini aklamaya çalışır ancak aralarında oluşan güvensizlik Yahya'yı derinden sarmıştır. Halise'nin beklenmedik müdahalesi ise hem Dudu'yu hem de Yahya'yı çok şaşırtacaktır.

Sancar, kızının velayeti için var gücüyle savaşmaya devam ederken çok önemli bir tanık ile irtibata geçilir. Güven, radarından kaçmayan bu bilgi sayesinde Sancar'ın bütün umutlarını boşa çıkarmak için kolları sıvar.

Elvan, kalbinde kopan fırtınalarla başa çıkmaya çalışırken Gülsiye'yi de sırrına ortak eder. Dükkana gelen sürpriz misafire şaşıran Elvan, Bora ile olan ilişkisinde de radikal bir adım atar.

Mavi ve Melek birlikte zaman geçirirken resme Sancar'ın da dahil olmasıyla Mavi'nin geçmişindeki sırları da yavaş yavaş ortaya çıkar. Sancar ve Mavi'nin asıl yolculuğu kalplerinin sesini dinlemeleriyle başlarken Sancar vermesi gereken çok büyük bir sınavla karşılaşacaktır.

SEFİRİN KIZI 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 45. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya 15 Mart Pazartesi günü ekranlara gelecek.

Sefirin Kızı canlı izle! Star TV Sefirin Kızı 44. yeni bölüm canlı izle! Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.

Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır.

SEFİRİN KIZI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Mavi: Tuba Büyüküstün

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

Kahraman: Bülent Şakrak

Ceylan: Gözde Çığacı

Dudu: İlayda Ildır

Necdet: Sami Aksu

Gülsiye: Yağmur Başkurt

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Sefirin Kızı, NGM ve O3 Medya ortak yapımı, ilk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisidir. 36 bölüm dizide yer alan Neslihan Atagül, rahatsızlığı sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalmış ve onun yerine Tuba Büyüküstün gelmiştir.

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