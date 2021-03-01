Sefirin Kızı 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Sefirin Kızı 42. bölüm izle, son (42) bölüm full izle!

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SEFİRİN KIZI43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı dizisi STAR TV ekranlarında bu akşam 42. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 42. bölümün ardından şimdi de Sefirin Kızı 43. bölüm için araştırmalarına başladılar. Sefirin Kızı 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Sefirin Kızı 43. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Sefirin Kızı 43. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

SEFİRİN KIZI 41. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Melek'in kendi ayaklarıyla dedesine gelişi Güven'in bunu fırsata çevirmeye çalışmasına neden olur. Konakta ise Melek'in yokluğu büyük bir kriz yaratır. Kızını bulmak için yollara düşen Sancar'ı Mavi de bir an olsun yalnız bırakmayacaktır.

Beklenmedik bir ziyaretçiyle Dudu'nun hayatı cehenneme dönmek üzeredir. Dudu tekrar güvende hissetmek için Yahya'yı sıkıştırmaya başlar. Halise ise öğreneceği bir gerçekle her şeyi daha da zorlaştıracaktır.

Mavi, Melek konusunda Sancar'a elinden gelen tüm desteği sunarken kendini Melek'in yanı başında bulmaktan da alıkoyamaz. Mavi ve Melek arasında gizli bir bağ inşa edilirken Sancar kızına iyi gelebilmek için her şeyi yapmaya kararlıdır. Müge de ona yardım eli uzatanların arasına katılır.

Diğer tarafta Melek'ten vazgeçmemeyi kafasına koyan Güven, gizli planının çarklarını döndürmeye başlamıştır bile. Sonunda bu planlarına Melek'in küçük kalbini de alet ederek bir oyun kurar. Bu oyun hem Melek'in hayatını hem de Mavi ve Sancar arasındaki bütün dengeyi değiştirecektir.

SEFİRİN KIZI 42. BÖLÜM İZLE

Sefirin Kızı dizisinin 42. bölümünü tek parça olarak izleyebileceğiniz link.

SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.