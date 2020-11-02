Sefirin Kızı 26. yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı 25. bölüm izle!
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Sefirin Kızı 26. yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı 25. bölüm izle!

02.11.2020 10:40 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:50

Sefirin Kızı dizisi 25. bölüm ile Star'da izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Sefirin Kızı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı izle! İşte ayrıntılar...

Sefirin Kızıyeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Sefirin Kızı26. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazartesi akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Sefirin Kızıyeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

SEFİRİN KIZI 26. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başrollerini Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in paylaştığı Sefirin Kızı dizisi her pazartesi akşamı saat 20.00'de star TV'de sevenleri karşısına çıkıyor.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM İZLE...

Sefirin Kızı 26. yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı 25. bölüm izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar Alacakuş'u serbest bırakmıştır, Alacakuş da yavrusunu alıp uçacaktır ama bunu yavru kuşa nasıl anlatacaklardır? Nare ve Sancar kendi acılarını bir kenara koyup kızlarına bu ayrılığı anlatmanın bir yolunu bulmaya çalışırlar ama Nare veda zamanı yaklaştıkça dağılır.

Sefirin Kızı 26. yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı 25. bölüm izle!

Bir yanda kızını babasından ayırmak, bir yanda yine köksüz kalmak, bir yanda da affedememek. Ne ayrılabilir ne kavuşabilir; bir arafta kanayıp durur.

Sancar ise sevdasını ve kızını uğurlar, bütün hesaplarını kapatır ve uçuruma çıkar ama kader, onlar için destanı baştan yazmaktadır. Bu sefer Alaca'nın değil, efesinin yere çakılacağı bir destan.

Sefirin Kızı 26. yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı 25. bölüm izle!

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