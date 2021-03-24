Seferin Kızı 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Seferin Kızı 45. bölüm izle, son (45) bölüm full izle!

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SEFERİN KIZI 46. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seferin Kızı dizisi STAR TV ekranlarında bu akşam 45. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 45. bölümün ardından şimdi de Seferin Kızı 46. bölüm için araştırmalarına başladılar. Seferin Kızı 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Seferin Kızı 46. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Seferin Kızı 46. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

SEFERİN KIZI 45. BÖLÜM İZLE

Seferin Kızı 45. Bölümü izlemek için tıklayınız!

SEFERİN KIZI 45. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

Yahya'nın nikah masasını terk etmesinin ardından Halise'nin tutuklanması konakta bomba etkisi yaratmıştır. Sancar annesinin tutuklanma nedenini anlamaya çalışırken Mavi'yi de Sedat'tan uzak tutmaya çalışır. Olanların iç yüzünü ise Yahya'dan öğrenecektir. İki kardeş Halise'yi çıkarmak için mücadele etseler de annelerine karşı aldıkları tavrı korumaya kararlılardır.

Mavi, dışarıda kopan felaketlerden ve yaşanan tüm olumsuzluklardan Melek'i korumak için bir anda kendilerine küçük bir dünya kurar. Üstelik bunu Sancar'ı çok şaşırtacak bir yerde yapacaktır.

Dudu yaşadıklarına inanamaz ve yaşadığı acıyla konakta kriz yaratmaya devam eder. Yahya ise büyük bir pişmanlığın peşinde Elvan'la konuşmaya çalışır. Elvan, Bora sayesinde bambaşka bir Elvan keşfederken konağın sınırlarından girdiği anda arka arkaya öğrendikleriyle sarsılır.

Sedat ise hız kesmeden saldırmayı sürdürür ve Sancar'ın kucağına başka bir bomba daha bırakır. Sancar aynı yerden sınanmaya devam ederken Mavi'nin geçmişindeki başka sırlar da yavaş yavaş su yüzüne çıkar. Sonunda Sedat'ın kontrolden çıkan öfkesiyle herkesin hayatı bir kabusa dönüşecektir.

SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.