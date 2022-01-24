Seferihisar'da Uğur Mumcu'nun büstü açıldı

SEFERİHİSAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 24 Ocak 1993'te evinin önündeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun büstü açıldı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Mumcu'nun 29. ölüm yıl dönümü ve büst açılışı dolayısıyla Atatürk Parkı'nda yapılan törende Mumcu'nun çok değerli bir gazeteci olduğunu belirtti.

Mumcu'nun çalışmalarını anlatan Yetişkin, büstün açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa CHP İlçe Başkanı Senem Gürer Solak ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış ardından vatandaşlar büste karanfil bıraktı.